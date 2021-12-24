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В стиле "Игры в кальмара": Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детей

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Пятница 24 декабря 2021 09:39
В стиле "Игры в кальмара": Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детей Слава и Эдгар Каминские (фото: instagram.com/babaslavka)
Автор: Марина Настевич

В этом месяце дети Славы Каминской отметили свои дни рождения - Лауре 6 декабря исполнилось шесть, а Леонарду 12 декабря стукнуло семь лет. Певица решила устроить малышам одну яркую вечеринку, для которой выбрала не совсем детскую тему - праздник был по мотивам нашумевшего сериала "Игра в кальмара".

Яркими фото с мероприятия артистка поделилась в своем Instagram.

На вечеринке были эффектные фотозоны, аниматоры, веселые развлечения и вкусные угощения. Конечно же, там присутсвовал и бывший муж Славы Эдгар Каминский, с которым они смогли остаться в хороших отношениях.

Сама певица нарядилась в костюм красного цвета - по аналогии с униформой охранников в сериале.

В стиле &quot;Игры в кальмара&quot;: Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детейВ стиле &quot;Игры в кальмара&quot;: Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детейВ стиле &quot;Игры в кальмара&quot;: Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детейВ стиле &quot;Игры в кальмара&quot;: Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детейВ стиле &quot;Игры в кальмара&quot;: Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детейВ стиле &quot;Игры в кальмара&quot;: Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детейВ стиле &quot;Игры в кальмара&quot;: Слава Каминская с экс-мужем устроили яркую вечеринку для детей

Слава с бывшим мужем устроили сыну и дочке веселый праздник (фото: instagram.com/babaslavka)

Организацию праздника Каминская доверила профессионалам.

"Мама я хорошая, а вот организатор из меня - на троечку. Поэтому, чтобы дети запомнили это праздник ярким, попросила Яну собрать нам крутой день рождения в стиле "Игры в кальмара". Быстро, четко, без лишних вопросов Яна сделала мега-шоу, где дети играли, а родители отдыхали. Конкурсы, аниматоры, все на высшем уровне", - поделилась звезда.

Пользователи сети оставили теплые слова в адрес Славы и ее семьи, при этом многие удивились выбору темы для детской вечеринки.

  • Странный формат для детского ДР
  • Детский др в стиле игры в кальмара.... Большего бреда придумать даже нельзя
  • Что ни фото, с мужем бывшим
  • Дети так быстро растут. Красивые современные праздничные фото, с днем рождения!
  • Это семья должна воссоединиться
  • Какие же вы красивенькие, классные и крутые! Счастья вам!
  • Вся Украина ждет, когда же Вы наконец-то воссоединитесь, прекрасная семейка
  • Так выросли детки
  • Вы классные родители для своих детишек
  • Малой копия папы

Напомним, ранее Слава Каминская растрогала милыми фото дочки-именинницы - Лауре исполнилось шесть лет 6 декабря.

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Слава Каминская
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