На стиле: Надя Дорофеева показала, как носить самую трендовую часть гардероба сезона

Певица и наставница "Голосу країни" Надя Дорофеева продемонстрировала поклонникам стильный лук: панамка, которую запостила Надя, в этом сезоне бьет все рекорды по популярности.

Шляпка-панамка от Jacquemus уже давно покорила мир: такую можно встретить в соцсетях топ-моделей и актрис, инфлюенсеров и знаменитостей. Французский модный дом создал зимнюю и летнюю версии панамки, Дорофеева сидит в летней - видимо, готовится к теплому сезону.

"Это я так читаю ваши комменты", - лаконично подписала Дорофеева свой пост.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva/)

Кстати, вслед за Симоном Жакмю, подобного рода головные уборы стали выпускать другие бренды, так что эту деталь гардероба смело можно назвать одной из самых актуальных - стоит приобрести для своей коллекции. Поклонники оценили лук Дорофеевой: