ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стильная и дерзкая: юная дочь Джуда Лоу вышла в свет без нижнего белья

Новина українською →
Монте-Карло, Вторник 25 мая 2021 18:28
Стильная и дерзкая: юная дочь Джуда Лоу вышла в свет без нижнего белья Айрис Лоу (фото: instagram.com/lirisaw)
Автор: Lite

20-летняя дочь Джуда Лоу Айрис обожает откровенные наряды, которые подчеркивают ее совершенную фигуру.

Новый пост звезда посвятила стильному и соблазнительному выходу в свет, который она продемонстрировала в своем блоге.

Вместе со своим парнем Айрис отправилась на "Формулу-1", подобрав для мероприятия стильный и сексуальный голубой костюм. Девушка позирует на фото в брюках со стрелками и ассиметричным верхом, а также укороченном топе с рукавами. Под него Айрис не стала надевать нижнее белье, что придало ее луку горячую нотку. Дополнили образ юной дочери Джуда Лоу изысканное колье с драгоценными камнями, часы и небольшая сумочка с длинными ручками.

Стильная и дерзкая: юная дочь Джуда Лоу вышла в свет без нижнего бельяСтильная и дерзкая: юная дочь Джуда Лоу вышла в свет без нижнего бельяАйрис Лоу с бойфрендом (фото: instagram.com/lirisaw)

Модель пришла на гонки вместе со своим бойфрендом, который оделся в этот раз под стать невесте: на парне были рубашка и брюки. В своих сториз Айрис запостила массу фото из отеля, где остановилась пара.

Ранее Айрис Лоу демонстрировала свою фигуру в розовом пляжном костюме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса актер актриса фигура стиль мода Джуд Лоу
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостяк: интриги шоу
Холостяк: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину движется серьезное похолодание: названа дата
В Украину движется серьезное похолодание: названа дата