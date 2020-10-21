Стильная Катя Осадчая в наряде за 16 500 грн покорила ярким осенним образом

Ведущая облачилась в яркое пальто от украинского бренда

Катя Осадчая по-прежнему неизменная гостья всех громких светских мероприятий столиці и не только. Ведущая знакомит зрителей "Светской жизни" с самыми интересными событиями и их гостям, а сам при этом блистает в эффектных нарядах. Так, Катя побывала на праздновании дня рождения одного из столичных ТРЦ и успела поговорить со звездными гостями, а заодно "выгулять" яркий осенний аутфит.

Ведущая появилась на публике в алом шерстяном пальто от украинского бренда MAZINI, стоимостью 16 499 грн. Она дополнила свой светский лук черной аккуратной шляпкой, красным гольфом и прямыми черными брюками.

Скриншот: mazini.com.ua

На фото Катя позирует в компании гостей мероприятия – группы KAZKA и Анны Тринчер. Событие состоялось 19 октября, а увидеть грандиозную вечеринку изнутри можно будет совсем скоро в программе "Светская жизнь".

Катя Осадчая вышла в свет я ярком классическом двубортном пальто (фото: instagram.com/svitsketv)

Напомним, что ранее Катя Осадчая показала "закулисье" домашних съемок мужа-тиктокера Юрия Горбунова. Для этих целей шоумен даже обустроил специальную локацию с соответствующим оборудованием, а его жена сумела подсмотреть процесс создания нового контента.

К слову, Юрий Горбунов рассказал о ревности Кати Осадчей к его партнерше по сериалу "Великі Вуйки" Надежде Мейхер. Много вопросов у ведущей вызвала сцена с поцелуем.