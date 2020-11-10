Стильная Катя Осадчая вышла в свет в эффектном платье за 11 500 грн

Ведущая показала несколько стильных нарядов

Катя Осадчая продолжает посещать светские мероприятия, которых в период карантина не так много, и общаться со знаменитостями. Каждый ее выход в свет – повод обсудить очередной эффектный образ ведущей. Так, она показала, что зрителей программы "Светская жизнь" ждет в ближайшее время, а попутно покрасовалась в ярком наряде. Соответствующие фото появились в InstaStories программы.

Теледива выбрала элегантное красное шерстяное платье футляр с драпированным рукавом, разрезом спереди и поясом на талии от украинского бренда Мazini. Его стоимость составляет 11 499 грн.

Скриншот: mazini.com.ua

Она довершила наряд черными классическими лодочками на шпильке и не забыла о маске. Не обошлось и без фирменной фишки ведущей – шляпки. На этот раз элегантный головной убор был творением рук украинского дизайнера Руслана Багинского.

Катя Осадчая вышла в свет в платье украинского бренда (фото: instagram.com/kosadcha)

Также Катя на своей странице в разделе "Stories" показала еще один лук, который несколько отличается от элегантного предыдущего. Атласный наряд изумрудного цвета она дополнила лаковой курткой и массивной золотой цепью на шее. Волосы уложены на бок, макияж – яркий и насыщенный с акцентом на глаза.

Катя Осадчая поделилась фото в стильном образе (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что ранее Катя Осадчая поделилась яркими фото осенней прогулки с сыночком. Мама и мальчик были одеты в наряды синих оттенков, а ведущая продемонстрировала удобный и стильный образ.

Напомним, что ранее Катя Осадчая восхитила сеть милым фото сына Ивана с домашним любимцем.