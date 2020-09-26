Стильная ковбойша: Леся Никитюк в джинсах с бахромой подружилась с конем в Карпатах
Телеведущая устроила яркую фотосессию в горах
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк на днях ошеломила поклонников заявлением о том, что берет паузу в карьере на телевидении. После завершения съемок второго сезона шоу "Le Маршрутка" она решила посвятить больше времени своему саморазвитию и уже поступила в бизнес-школу.
Однако перед началом учебы Леди Ле решила немного отдохнуть и отправилась в Карпаты. На своей Instagram-страничке звезда поделилась атмосферными кадрами из Буковеля в ярком образе стильной ковбойши.
Так, Леся примерила светлые джинсы с серебристой бахромой по всей длине, а также короткий топ бежевого цвета, хвастаясь упругим животиком. Впрочем, на дворе уже осень, так что сверху она набросила кофту в тон топа.
Дерзкий образ Никитюк дополнила замшевыми ковбойскими сапогами, а декольте украсила массивной цепочкой с подвеской в форме звезды. Не обошлось и без красивого макияжа с акцентом на глаза и гладкой укладки.
Ведущая эффеткно позировала на балконе своего номера на фоне живописных карпатских пейзажей.
"Карпати моя любов", - призналась Леся.
Позже знаменитость отправилась на прогулку, где познакомилась и пообщалась с конем.
"Що я запитала в коня?
1. Будеш дивитись 19го жовтня о 18.00 Ле Маршрутку)
2. Малий, а ти знаєш хто така Катерина друга?
3. Я вирішила не йти в політику, ну принаймні цього року
4. Де принц?
5. ШУТКУ про бастурму писати не буду...." - шутливо прокомментировала Никитюк.
Леся Никитюк покорила ярким образом в ковбойском стиле на отдыхе в Карпатах (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловеры оценили красочные кадры и чувство юмора ведущей.
- Та не важно, что спросила, главное, чтобы конь отвечать не начал.
- Де мій принц?
- Щось інтимне, бо його аж схилило на правий бік))
- Лесю, щоб запитати коня до його вуха ти присіла!!!! Якої довжини в тебе ноги?
- Конь в шоке! Сама Леся
- Джинсики очень тематические
- Такой красивый ПЕЙЗАЖ
- Я думала підмутила собі жеребця
- Боже какая ты невероятно прикольная))
- Или лошадка маленькая, или Леся такая высокая?
Напомним, Лесю Никитюк в одном халате заподозрили в увеличении губ, а ведущая поделилась бьюти-лайфхаками.