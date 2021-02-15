Стильная мамочка: Эмили Ратаковски в платье-рубашке и высоких сапогах отправилась на вечеринку

На празднике собрались друзья Эмили и ее мужа Себастьяна. Но, как призналась сама будущая мама, из-за пандемии приехали не все. Остальные же насладились угощениями и повеселились от души, приветствуя будущего нового члена семьи пары.

Малыш пары уже скоро появится на свет (фото: instagram.com/emrata)

Стоит отметить, что оформление праздника Bearata (так любя, назвали малыша Эмили и Себастьян) намекнуло на то, что у пары родится мальчик. Здесь преобладали голубые тона, а в качестве главного символа молодые родители выбрали мишку-космонавта.

Эмили как всегда очаровательна (фото: instagram.com/emrata)

Сама Эмили выбрала для торжества соблазнительный образ. Она надела платье-рубашку со змеиным принтом, а также высокие сапоги. Сверху она накинула черное пальто. Из аксессуаров стильная мамочка подобрала крупные серьги - они сейчас на пике популярности. Что ж, Эмили даже в положении остается невероятно стильной!