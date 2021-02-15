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Стильная мамочка: Эмили Ратаковски в платье-рубашке и высоких сапогах отправилась на вечеринку

Новина українською → США, Понедельник 15 февраля 2021 20:20
Стильная мамочка: Эмили Ратаковски в платье-рубашке и высоких сапогах отправилась на вечеринку Эмили Ратаковски (фото: instagram.com/emrata)
Автор: Lite

Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, устроила традиционную вечеринку накануне рождения малыша - бейби шауэр.

Подробности мероприятия модель и бизнесвумен выложила в сториз Instagram, намекнув на пол ребенка.

На празднике собрались друзья Эмили и ее мужа Себастьяна. Но, как призналась сама будущая мама, из-за пандемии приехали не все. Остальные же насладились угощениями и повеселились от души, приветствуя будущего нового члена семьи пары.

Стильная мамочка: Эмили Ратаковски в платье-рубашке и высоких сапогах отправилась на вечеринкуСтильная мамочка: Эмили Ратаковски в платье-рубашке и высоких сапогах отправилась на вечеринкуСтильная мамочка: Эмили Ратаковски в платье-рубашке и высоких сапогах отправилась на вечеринку

Малыш пары уже скоро появится на свет (фото: instagram.com/emrata)

Стоит отметить, что оформление праздника Bearata (так любя, назвали малыша Эмили и Себастьян) намекнуло на то, что у пары родится мальчик. Здесь преобладали голубые тона, а в качестве главного символа молодые родители выбрали мишку-космонавта.

Стильная мамочка: Эмили Ратаковски в платье-рубашке и высоких сапогах отправилась на вечеринкуСтильная мамочка: Эмили Ратаковски в платье-рубашке и высоких сапогах отправилась на вечеринкуСтильная мамочка: Эмили Ратаковски в платье-рубашке и высоких сапогах отправилась на вечеринку

Эмили как всегда очаровательна (фото: instagram.com/emrata)

Сама Эмили выбрала для торжества соблазнительный образ. Она надела платье-рубашку со змеиным принтом, а также высокие сапоги. Сверху она накинула черное пальто. Из аксессуаров стильная мамочка подобрала крупные серьги - они сейчас на пике популярности. Что ж, Эмили даже в положении остается невероятно стильной!

Ранее мы писали о трендовом наряде, который Ратаковски надела на прогулку. Стоит повторить!

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