Стильная мамочка: Эмили Ратаковски в платье-рубашке и высоких сапогах отправилась на вечеринку
Эмили Ратаковски, которая готовится впервые стать мамой, устроила традиционную вечеринку накануне рождения малыша - бейби шауэр.
Подробности мероприятия модель и бизнесвумен выложила в сториз Instagram, намекнув на пол ребенка.
На празднике собрались друзья Эмили и ее мужа Себастьяна. Но, как призналась сама будущая мама, из-за пандемии приехали не все. Остальные же насладились угощениями и повеселились от души, приветствуя будущего нового члена семьи пары.
Малыш пары уже скоро появится на свет (фото: instagram.com/emrata)
Стоит отметить, что оформление праздника Bearata (так любя, назвали малыша Эмили и Себастьян) намекнуло на то, что у пары родится мальчик. Здесь преобладали голубые тона, а в качестве главного символа молодые родители выбрали мишку-космонавта.
Эмили как всегда очаровательна (фото: instagram.com/emrata)
Сама Эмили выбрала для торжества соблазнительный образ. Она надела платье-рубашку со змеиным принтом, а также высокие сапоги. Сверху она накинула черное пальто. Из аксессуаров стильная мамочка подобрала крупные серьги - они сейчас на пике популярности. Что ж, Эмили даже в положении остается невероятно стильной!
Ранее мы писали о трендовом наряде, который Ратаковски надела на прогулку. Стоит повторить!