Стильная Осадчая и Горбунов заинтриговали фото с "Голоса страны 11": идет полным ходом

Катя Осадчая и Юрий Горбунов снова встретились на одной съемочной площадке – на этот раз пара задействована в съемках нового сезона шоу "Голос страны". Соответствующие фото появились в их Instagram.

Катя отдала предпочтение оригинальной ассиметричной блузе с открытыми плечами молочного цвета, состоящей из крупных воланов и черным брюкам прямого кроя со стрелками. Образ довершили белоснежные лодочки и инкрустированные камнями серьги каплевидной формы. На шее – тонкая серебряная цепочка, на запястьях – изящные браслеты.

"Голос страны 11. Поехали. Сезон будет", - поделилась хорошими новостями для всех поклонников проекта элегантная Катя.

Катя показала стильный образ со съемок "Голоса страны 11"(фото: instagram.com/kosadcha)

Юрий также поделился парочкой кадров с Катей, сделанных за кулисами проекта. Он позировал рядом с женой в костюме розовато-лилового оттенка и белоснежных кроссовках с массивной подошвой. "Крутой сезон будет!" - пообещал ведущий.

Известно, что съемки нового сезона "Голоса страны" проходили два дня – в субботу и воскресенье. "Съемки Голоса идут полным ходом. 11 сезон. Перезагрузка", - сообщил взволнованный Юрий.

Юрий Горбунов показал первые фото со съемок "Голоса страны 11" (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

К слову, известно, что в рядах тренеров произошли изменения. Пока их имена держатся в строгом секрете, а организаторы проекта решили заинтриговать его поклонников и выпустили аудио с измененными голосами четырех членов жюри, заставив фанов гадать, кто же займет красные кресла.

Напомним, что ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов в костюме Деда Мороза поделились праздничным настроением.

Кстати, Катя Осадчая и Юрий Горбунов украсили новогодним декором загородный дом и нарядили елку.