Стильная Подкопаева показала редкое фото с дочкой в центре Киева: "какая взрослая девочка!"
Лилия Подкопаева хоть и живет в США на постоянной основе и переехала туда по работе, решив остаться, зато не упускает возможности прилететь в любимый Киев. Для нее традиция отмечать день рождения в украинской столице (15 августа), но с удовольствием посещает Украину при каждом удобном случае.
В этот раз Олимпийская чемпионка приехала не одна, а с детьми, в частотности, с 14-летней дочкой Каролиной и показала фото в Instagram.
Спортсменка выбрала стильный и элегантный аутфит делового стиля как раз для жаркой погоды, ведь столбик термометра перешагнул отметку 30 градусов по Цельсию.
Лилия и Каролина позируют на фоне костела Святого Николая в самом центре города – скорее всего, снимок сделан со стороны бизнес центра "Торонто".
Для прогулки по Киеву гимнастка выбрала стильный костюм цвета электрик с пиджаком и бермудами от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Она разбавила лук контрастной алой сумочкой от Hermès.
Лилия с дочкой прогулялись по центру Киева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
"В жизни нет ничего случайного, все, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте", – подписала фото гимнастка.
Подписчики Подкопаевой не прошли мимо атмосферного кадра в ее фотоблоге и сделали комплименты маме и доке, отметив, что девочка значительно подросла и повзрослела.
- Прекрасно выглядите!
- Какая взрослая девочка уже у нас
- Лиличка, как Каролинка выросла. Барышня
- Две прекрасных красавицы
- Вы прекрасны
- Красоточки
К слову, судя по сторис Лилии, она устроила в столице фотосет и показала фрагмент бэкстейджа, сделанный в процессе работы.
Лилия предпочитает элегатный деловой стиль одежды (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Кстати, Лили прилетела в Киев несколько дней назад. Первым фото из Украины она поделилась 22 июня – кадр на фоне авто представительского класса в элегатном деловом костюме песочного оттенка был сделан в элитном поселке Конча-Заспа.
"Все-таки возвращение домой — забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи единственное, что изменилось — ты сам", - подписала снимок Подкопаева.
Напомним, что Лилия Подкопаева невольно оказалась в эпицентре скандала после скандального видео с наездом на утят в Киеве.