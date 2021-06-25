Стильная Подкопаева показала редкое фото с дочкой в центре Киева: "какая взрослая девочка!"

Лилия Подкопаева хоть и живет в США на постоянной основе и переехала туда по работе, решив остаться, зато не упускает возможности прилететь в любимый Киев. Для нее традиция отмечать день рождения в украинской столице (15 августа), но с удовольствием посещает Украину при каждом удобном случае.

В этот раз Олимпийская чемпионка приехала не одна, а с детьми, в частотности, с 14-летней дочкой Каролиной и показала фото в Instagram.

Спортсменка выбрала стильный и элегантный аутфит делового стиля как раз для жаркой погоды, ведь столбик термометра перешагнул отметку 30 градусов по Цельсию.

Лилия и Каролина позируют на фоне костела Святого Николая в самом центре города – скорее всего, снимок сделан со стороны бизнес центра "Торонто".

Для прогулки по Киеву гимнастка выбрала стильный костюм цвета электрик с пиджаком и бермудами от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Она разбавила лук контрастной алой сумочкой от Hermès.

Лилия с дочкой прогулялись по центру Киева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"В жизни нет ничего случайного, все, что происходит с нами, происходит в нужное время и в правильном месте", – подписала фото гимнастка.

Подписчики Подкопаевой не прошли мимо атмосферного кадра в ее фотоблоге и сделали комплименты маме и доке, отметив, что девочка значительно подросла и повзрослела.

Прекрасно выглядите!

Какая взрослая девочка уже у нас

Лиличка, как Каролинка выросла. Барышня

Две прекрасных красавицы

Вы прекрасны

Красоточки

К слову, судя по сторис Лилии, она устроила в столице фотосет и показала фрагмент бэкстейджа, сделанный в процессе работы.

Лилия предпочитает элегатный деловой стиль одежды (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Кстати, Лили прилетела в Киев несколько дней назад. Первым фото из Украины она поделилась 22 июня – кадр на фоне авто представительского класса в элегатном деловом костюме песочного оттенка был сделан в элитном поселке Конча-Заспа.

"Все-таки возвращение домой — забавная штука: знакомые картины, звуки, запахи единственное, что изменилось — ты сам", - подписала снимок Подкопаева.