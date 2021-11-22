Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)
Телезвезда Соломия Витвицкая недавно стала репортером программы "Светская жизнь". На один вечер ведущая сменила студию ТСН на красную дорожку международной интерьерной премии и устроила допрос для украинских звезд.
Но поразила Соломия не только острыми и интересными вопросами селебретиз, но и своей непревзойденной внешностью и изысканным стилем.
Так, на светском мероприятии звезда "плюсов" появилась в стильном образе - черном платье с яркой юбкой, которая подчеркнула фигуру Соломии, - и туфлях-лодочках.
Образ дополнили массивные серьги, прическа "голливудская волна" и вечерний макияж.
Соломия Витвицкая на красной дорожке международной премии (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
Позже Саломия призналась, что этот опыт она охотно повторила бы.
"Очень интересный опыт! Я чувствовала себя комфортно благодаря сработанной и профессиональной команде - стилисты, редакторы, операторы - все работают как один организм. Мне понравилось!" - говорит она.
Задавать вопросы для Соломии, как журналистки, - естественно.
Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)
"Еще и звезды мне попались с юмором и охотно рассказывали эксклюзивные личные подробности! Единственное - я знаю, что звездные репортеры не повторяются. Поэтому не уверена, что будет еще возможность повторить. Но если бы такая возможность была - я бы повторила!" - добавляет Витвицкая.
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