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Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)

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Київ, Понедельник 22 ноября 2021 18:48
Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото) Соломия Витвицкая поражает красотой (коллаж Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

Телезвезда Соломия Витвицкая недавно стала репортером программы "Светская жизнь". На один вечер ведущая сменила студию ТСН на красную дорожку международной интерьерной премии и устроила допрос для украинских звезд.

Но поразила Соломия не только острыми и интересными вопросами селебретиз, но и своей непревзойденной внешностью и изысканным стилем.

Так, на светском мероприятии звезда "плюсов" появилась в стильном образе - черном платье с яркой юбкой, которая подчеркнула фигуру Соломии, - и туфлях-лодочках.

Образ дополнили массивные серьги, прическа "голливудская волна" и вечерний макияж.

Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)

Соломия Витвицкая на красной дорожке международной премии (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

Позже Саломия призналась, что этот опыт она охотно повторила бы.

"Очень интересный опыт! Я чувствовала себя комфортно благодаря сработанной и профессиональной команде - стилисты, редакторы, операторы - все работают как один организм. Мне понравилось!" - говорит она.

Задавать вопросы для Соломии, как журналистки, - естественно.

Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)

Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)Стильная Соломия Витвицкая очаровала фигурой на красной дорожке международной премии (фото)

Соломия Витвицкая (фото: instagram.com/solomiyavitvitska)

"Еще и звезды мне попались с юмором и охотно рассказывали эксклюзивные личные подробности! Единственное - я знаю, что звездные репортеры не повторяются. Поэтому не уверена, что будет еще возможность повторить. Но если бы такая возможность была - я бы повторила!" - добавляет Витвицкая.

Ранее украинские телезвезды показали яркие фото из своей студенческой молодости.

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Соломия Витвицкая
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