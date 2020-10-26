Стильно и практично: Катя Осадчая показала, как носить трендовые широкие брюки

Ведущая отлично провела выходные

Катя Осадчая - активный и веселый человек, она не привыкла сидеть на месте. Ведущая не скучает даже во времена коронавируса, пока границы закрыты. Так, они с мужем Юрием Горбуновым изучают окрестные достопримечательности, которые восхищают звездную семью не меньше, чем европейские. А еще недавно Катя провела выходные во Львове, куда отправилась с рабочим визитом, но успела насладиться теплой и приветливой осенью в колоритном городе.

На новом фото, которое запостила Осадчая в своем микроблоге, она не отметила локацию, но ясно, что ведущая отлично провела выходные. На снимке Катя стоит в стильном спортивном костюме, широкие брюки с лампасами и удобный лонгслив с принтом прекрасно сочетаются с практичными белыми кедами.

Катя Осадчая поделилась радостным настроением (фото: instagram.com/kosadcha)

Фолловеры тут же стали спрашивать, где Катя нашла такое прекрасное место и как туда добраться, а еще восхищаться чувством стиля ведущей и ее фигурой.

Напомним, что недавно Катя "выгуляла" яркий осенний аутфит, алое шерстяное пальто от украинского бренда стоит больше 16 000 грн. Она дополнила свой светский лук черной аккуратной шляпкой, красным гольфом и прямыми черными брюками.