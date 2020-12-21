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Стильные джинсы и каблуки: Наталья Могилевская восхитила фанатов новогодним луком

Новина українською → Понедельник 21 декабря 2020 13:21
Стильные джинсы и каблуки: Наталья Могилевская восхитила фанатов новогодним луком Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)
Автор: Lite

Наталья Могилевская и Ирина Билык в последнее время не устают волновать своих поклонников. Сначала Наталья призналась в любви Ирине и выставила их совместное фото. Потом Ирина предложила фанатам бесплатно забрать себе счастье в новый год.

Теперь, похоже, Наталья Могилевская решила передохнуть перед своей грандиозной премьерой, которую она анонсировала совсем недавно. Певица исполнит свою новую песню с украинской рэп-звездой Alyona Alyona. А пока вона сидит под елочкой в удобной позе - именно такой пост Могилевская сделала в своем микроблоге.

Стильные джинсы и каблуки: Наталья Могилевская восхитила фанатов новогодним лукомНаталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya/)

Особенно фанаты оценили аутфит певицы: толстовка, широкие джинсы с каблуками смотрятся стильно и в то время уютно. Елка и подарки на фоне добавляют новогоднего настроения.

Напомним, Наталья Могилевская перекрасилась в яркую блондинку и не стесняется делиться фото с откровенным декольте. Фолловеры в восторге.

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