Стильный family look: 45-летняя Ева Лонгория восхитила спортивной фигурой на фото с сыном

Ева Лонгория вернулась к активным постам в сети Instagram, показав новое милое фото с сыном. 45-летняя актриса надела спортивный костюм светло-коричневого оттенка: облегающие брюки и худи с капюшоном, который подчеркнул ее точеную фигуру. Примечательно, что своего сына Санти актриса одела так же: костюм малыша отличается только оттенком. Наряды Лонгория приобрела в новой коллекции Victoria Beckham, созданной в коллаборации с Reebok.

Ева и Санти в одинаковых нарядах (фото: instagram.com/evalongoria)

"Уютные дни с моим малышом!", - написала знойная актриса и счастливая мамочка, которая не так давно рассказала о талантах Санти.

"Ты выглядишь потрясающе!!! Я скучаю по тебе!! Поцелуи", - первой отреагировала на столь милый контент подруга Евы Виктория Бекхэм. К ней присоединились и другие пользователи сети. "Так мило!", "Милашки", "Люблю эти подходящие джоггеры", "Ох, сладкий мальчик", "Мама и Санти", "Сынок Евы уже богатырь!!", "Всегда прекрасна", "Маленький? Он гигант! Становится такой большой!!", "Прекрасные люди, внутри и снаружи", - не останавливается поток приятных слов.

Актриса выглядит потрясающе (фото: instagram.com/evalongoria)

Позже Ева выложила в сеть еще одно фото, где позирует в кэжуал-образе. Звезда примерила черные брюки, черный плащ, а также подобрала такого же оттенка кожаные ботинки и перчатки. Получилось эффектно и стильно!

Ранее Ева показала, как работает над своей фигурой в спортзале.