ru ua
Вт, 30 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовь

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 20:34
Стоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовь Райан Рейнолдс и Блейк Лайвли (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Если и есть в Голливуде пара, которую обожают все без исключения, то это Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли. В следующем году звездные супруги отметят 10-летие брака, который получился по-настоящему счастливым.

Даже после стольких лет совместной жизни и рождения троих детей супруги выглядят такими влюбленными, что заставят поверить в это чувство кого угодно. Просто посмотрите на эти фото!

Интересно, что любовь всей своей жизни в лице друг друга они нашли далеко не с первой попытки. Блейк и Райан встретились на съемочной площадке фильма "Зеленый фонарь", где играли главные роли. Рейнольдс на тот момент был женат на Скарлетт Йоханссон, а Лайвли встречалась с Леонардо Ди Каприо. Но несмотря на статус несвободных, оба не были особо счастливы в своих отношениях. Поэтому после периодически пересекались на тусовках и двойных свиданиях. Подобные тусовки прекратились, когда они поняли, что общение из дружеского перешло в романтичное и искать больше никого не нужно.

"Мы были друзьями и приятелями, и примерно через полтора года мы пошли на двойное свидание, но мы встречались с разными людьми. Мы тусовались, и мы всегда как бы случайно поддерживали связь. А потом она собиралась в Бостон, я тоже собирался в Бостон. И тогда я сказал: "Я поеду с тобой", - вспоминает Райан начало их романа.

Уже спустя несколько месяцев после этого влюбленные купили совместный дом, а после - тайно поженились. Сегодня их пара считается одной из самых крепких и романтичных. Шутки, которыми актеры засыпают друг друга, разлетаются по сети. А на каждое совместное фото просится подпись: "Найди себе кого-нибудь, кто будет смотреть на тебя так, как Райан на Блейк". Или наоборот!

Стоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьСтоило дождаться: самые милые фото Райана Рейнолдса и Блейк Лайвли, после которых вы поверите в любовьРайан Рейнолдс и Блейк Лайвли (фото: Getty Images)

Также читайте, кто из знаменитостей воспитывает близнецов.

Читайте LITE в Google News
Голливуд Шоу-бизнес Модные тренды
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Украину накроет мощным штормом: какие области зальет месячной нормой осадков
Украину накроет мощным штормом: какие области зальет месячной нормой осадков