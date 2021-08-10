Столько эмоций! Василиса Фролова устроила заплыв в море с 5-месячным сыном
Украинская телеведущая и актриса Василиса Фролова отдыхает на турецком побережье с возлюбленным и 5-месячным сыном Родионом. Звезда уже успела похвастаться подтянутой фигурой в купальнике, а теперь показала, как знакомила малыша с морем.
Яркими фото с совместного с сыночком заплыва она опубликовала в Instagram.
Василиса запечатлена в белом купальнике и такого же цвета кепке, на маленького Родиона она тоже надела милую кепочку. 43-летняя ведущая стоит по плечи в воде, держа на вытянутых руках ребенка.
При этом на лице крохи Родиона можно разглядеть целую гамму эмоций - он явно удивлен и недоволен новой обстановкой.
"Слишком много событий в один день у этого уже 5-месячного человека. Первые зубы, первое море", - подписала кадры Фролова.
Василиса Фролова показала эмоции сыночка от первого купания в море (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Фолловеры отметили серьезный взгляд малыша и оставили умиленные комментарии.
- Яка у малюка неймовірна міміка
- Директор молочной фермы. Суровый пирожок
- Серьёзный какой у вас малыш
- Какие вы молодцы
- Який погляд!!!
- Покоритель сердец
- Ваш сын - это прелесть
- Погляд серйозний
- Какие же вы класснючие, здоровья вам!
- Ну, оочень серьезный молодой человек.
- Боже, какой он у Вас хорошенький
Позже звездная мама выложила еще одно фото, на котором она лежит на кожаном кресле-шезлонге в белых джинсах и футболке, а сын в забавном костюмчике лежит на ней.
Василиса Фролова рассказала об отдыхе с маленьким ребенком (фото: instagram.com/vasyafrolova)
Василиса отметила, что в отдыхе в ребенком главное - поменьше переживать и тревожиться.
"Мои выводы после первого отдыха с ребёнком: возможно всё, главное настроить внутренний дзен. Тревоги и беспокойства - угроза от мамы, а не от младенца. Пообщавшись с матерью пятерых, не признающей нянь, которая спокойна как удав, усвоила главное: не вы отдыхаете с детьми, а дети с вами. Конечно, это сложно, но я знаю, что дальше легче и интереснее. И ещё, этот отдых мы совместили со съёмками, потому уже совсем скоро представим вам совершенно новый проект", - поделилась знаменитость.
Напомним, ранее Василиса Фролова в одном белье показала подросшего сыночка.