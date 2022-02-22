По стопам отца: младший сын Дэвида Бекхэма снялся в откровенной фотосессии
Круз, младший сын бывшего футболиста Дэвида Бекхэма и дизайнера Виктории Бекхэм, стал героем откровенной обложки нового выпуска журнала i-D.
Фотографии представлены на сайте издания.
На фото для обложки, которое 17-летний Круз разместил в своем аккаунте Instagram, видно как он сидит на стуле топлес со спущенными джинсами в трусах-боксерах Санспел (Sunspel) белого цвета. На размещенном кадре видно, что его волосы выкрашены в розовый, при этом его образ дополняют множество украшений, в частности, несколько колец, небольшие серьги, ожерелье и колье в виде цепи.
Известно, что Круз Бекхэм повторил культовую фотосессию отца 2000-го года. Тогда бывший полузащитник сборной Англии снялся в аналогичном наряде и позе для обложки журнала Homme Magazine. Примечательно, что автором обоих съемок выступил знаменитый фотограф Стивен Кляйн.
Что касается остальных изображений, на них парень позирует в пестрых и максимально широких штанах от американского дизайнера Вилли Чаварриа (Willy Chavarria), майке в сетку Хельмут Ланг (Helmut Lang), кроссовках коллаборации Найк и Суприм ( Nike X Supreme). В образах Круза также нашлось место для одежды таких именитых и популярных брендов как Баленсиага (Balenciaga), Раф Симонс (Raf Simons) и Монклер (Monclear)
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