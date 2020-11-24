Страдаем и любим: Ани Лорак оказалась в центре любовных переживаний

Ани Лорак показала новое видео "Страдаем и любим"

Ани Лорак, которая недавно показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро, оказалась в центре любовных переживаний в новом fashion-видео "Страдаем и любим".

Этот ролик по-настоящему удивил поклонников Каролины непривычной стилистикой, показав артистку в другом амплуа. Здесь она предстает как некий наблюдатель и олицетворение душевности, незримого голоса, который есть в каждом из нас. Она сопереживает героям и хочет донести важную истину.

"Эта работа пронизана эмоциональными переживаниями, потому что любовь так или иначе немыслима без страданий. Неважно, какой опыт вы получили, даже если однажды вам сделали больно. Жизнь продолжается. Любовь все равно прекрасна. Нужно сохранять способность любить, открывать свою душу, ведь в этом и заключается главный смысл", - размышляет 42-летняя певица.

Ани Лорак (фото: пресс-служба певицы)

События в клипе разворачиваются на закрытой вечеринке, в доме, увлекающем своим антуражем и разнообразием персонажей. Истории героев переплетаются между собой, раскрывая всю палитру чувств между людьми: от страсти до разочарования, от привязанности до безразличия, от счастья до безысходности. Все как в обычной жизни - контраст эмоций и ощущение, что личные переживания важнее чьих-то других.

Отдельное внимание привлекают яркие, экстравагантные fashion-луки гостей вечеринки и кардинально противоположные образы Ани Лорак, которые были созданы дизайнером Ксенией Авакян специально для этого видео. Первый - светлый, напоминающий о том, что любовь - это созидание, возрождение. Второй - дерзкий, немного эмансипированный образ богини любви.

Ани Лорак показала новое видео "Страдаем и любим"

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