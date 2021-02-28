ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Страшно не хватает: Лилия Подкопаева растрогала признанием о родном Донецке и Украине

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 14:37
Страшно не хватает: Лилия Подкопаева растрогала признанием о родном Донецке и Украине Лилия Подкопаева (фото: instagram.com/podkopayeva_official)
Автор: Lite

Украинская гимнастка и Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева с 2017 года переехала в США, где встретила свою любовь – третьего мужа Игоря Дубинского. Спортсменка поселилась в Атланте , и выбрала этот город не случайно- ведь там не только есть возможности для роста, развития, качественного обучения детей, но и большая, дружная украинская диаспора.

Гимнастка сделала ряд честных признаний в рамках YouTube-проекта Маши Ефросининой "Экзамен".

Лилия на протяжении 20 лет работала по контрактам в Америке. Но решилась на переезд только 4 года назад. Она родом из Донецка, поэтому ситуация на Востоке Украины не оставила ее равнодушной.

"Безусловно, моя родина - Украина. Я дончанка. Я не могу попасть с 2014 года в Донецк. Там похоронены моя бабушка и дед, там мои родные. Там Дворец Сорта, где я начинала свою спортивную карьеру", - отметила Лилия.

Перед тем, как решиться переехать в США на ПМЖ, гимнастка выбирала из нескольких городов, но остановилась на Атланте. Подкопаевой этот город чем-то напоминает Киев. Еще один важный пункт – наличие большой украинская диаспора и комьюнити.

Страшно не хватает: Лилия Подкопаева растрогала признанием о родном Донецке и Украине

Лилия всегда с удовольствием возвращается в Киев (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

"Мы собираемся вместе, мы поддерживаем украинские традиции. Есть украинский конгрессовый комитет Америки, и там работает близкая подруга. Это украинские вечера, все происходит в украинской церкви. Мои дети читают стихи Шевченко, мы собираемся на Рождество, чтобы традиции не терялись. Для меня это было очень важно", – отметила Лилия.

К слову, Лилия с удовольствием приезжает в Украину. День рождения она предпочитает отмечать в Киеве в компании друзей. Так, и в прошлом году ее муж Игорь Дубинский подарил любимой такую возможность.

"Он знает, что я люблю Украину, мне ее страшно не хватает. Игорь очень понимает",- уточнила Подкопаева.

Лилия скучает за Родиной в США

Кстати, в январе этого года Лилия встретилась в Киеве со своей кумой Ани Лорак – они не могли наговориться и делились новостями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Лилия Подкопаева
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Появился список стран, которые вводят "паспорта вакцинации": что нужно знать
Появился список стран, которые вводят "паспорта вакцинации": что нужно знать