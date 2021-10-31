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Страшно красивые: Лилия Ребрик с мужем и дочкой похвастались яркими образами на Хэллоуин

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Воскресенье 31 октября 2021 18:25
Страшно красивые: Лилия Ребрик с мужем и дочкой похвастались яркими образами на Хэллоуин Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

31 октября в мире отмечается один из самых мистических праздников в году, корни которого уходят к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии - Хэллоуин. Украинская телеведущая Лилия Ребрик призналась, что не является большой его поклонницей, однако они все же устроили веселое празднование в танцевальной студии ее мужа Андрея Дикого.

Яркие и эффектные образы своей семьи для Хэллоуина артистка показала в Instagram.

На кадрах запечатлена сама Лиля, ее супруг и старшая дочь Диана. Все они одеты в черные наряды, ведущая надела обруч со шляпкой, а Дикий натянул на голову игрушечную тыкву.

Страшно красивые: Лилия Ребрик с мужем и дочкой похвастались яркими образами на ХэллоуинСтрашно красивые: Лилия Ребрик с мужем и дочкой похвастались яркими образами на Хэллоуин

Их дочь была в черном платье-сетке, а также с ярким макияжем: глаза густо подведены черным, а на губах ярко-красная помада.

Страшно красивые: Лилия Ребрик с мужем и дочкой похвастались яркими образами на Хэллоуин

Лилия Ребрик с семьей принарядились к Хэллоуину (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Хтось сьогодні відзначає Halloween, хтось - завтра, а в нашій Танцювальній студії його відгуляли вчора. Я сама не палкий фанат, як кажуть, "нечисті", але дітям подобається: костюми, грим, "страшно красиві вечірки", шум-гам, то чому б і ні?Зайве свято, вибухові емоції дітям точно не завадять!" - написала Ребрик.

В комментариях мнения разделились - многие раскритиковали ведущую, что она отмечает такой "бесовской" праздник, другие же восхитились их костюмами и отметили, что Диана просто копия мамы.

  • Сначала детей в церкви крестим, а потом рога надеваем! Не признаю и детям не разрешаю на эти вечеринки ходить!
  • Сама ставлюсь нейтрально, але синам завжди допомагаю з гримом і костюмами. Хочуть, то нехай, ніякого демонізму я точно не вбачаю.
  • Ліля, це не свято, а ДУРНЯ АМЕРИКАНСЬКА!!!
  • Не занимайтесь ерундой, и детей не вовлекайте в это!
  • Страшно и дико красивые, я обожаю грим, маски, наряды, гирлянды в виде паучков
  • Классный и веселый получился праздник и дети очень радовались
  • Я за любой движ, если детям весело! Американский-неамериканский - неважно! Нравится детям и классно! И так в жизни много негатива!
  • Копия мамулина
  • Класні ви Дикі

Ранее мы показывали, как гибкая Ребрик сразила наповал растяжкой и страстью с мужем.

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