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Было страшно: отчаянная Джамала призналась, что падала с трех метров

Новина українською → Воскресенье 28 марта 2021 13:09
Было страшно: отчаянная Джамала призналась, что падала с трех метров Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Джамала, невзирая на карантин и локдаун, полна сил и энтузиазма – она успела выпустить альбом, заметно похудела, делясь своими личными лайфхаками, и не устает радовать фанов новыми фотосетами и появлением на экране. Так, артистка стала участницей "Липсинк Батл" и перевоплотилась в … Шер!

О том, как ей далась постановка номера и преображение во всемирно известную звезду, Джамала рассказала в Instagram.

Она опубликовала короткое видео с бекстеджа, в котором можно посмотреть как происходила подготовка к номеру, репетировалась постановка и гримировалась Джамала.

"Помните фильм "Грязные танцы" с Патриком Суэйзи? Там главная героиня, которую звали Бэби, всё время репетировала поддержку. Я ощущала себя почти героиней этого фильма, когда мы репетировали мое падение. Падение с трех метров, казалось бы, не такая уж и сложная задача, но на самом деле было немножко страшно. Все построено на доверии к партнерам, это нужно было сделать изящно и легко", - рассказала о сложностях подготовки к зрелищному перевоплощению звезда.

Поклонники звезды оценили ее профессионализм и с уверенностью заявили, что артистке ее выступление удалось на славу.

  • Вы выступили превосходно, вжились в роль действительно, вышли из зоны комфорта, перевоплощение удалось!
  • Это было гениально! Браво. Драйв и любовь! И как же Вы круто перевоплотились!
  • Джамала, вы прекрасная, восхитительная, неповторимая
  • Как всегда - гениально!
  • Вау! Вау! Вау! Очень круто!
  • Неповторимая
  • Сусана, Вы, как всегда, суперумничка!

Напомним, что 27 марта Джамала отпраздновала 3-летие сыночка Эмир-Рахмана и трогательно обратилась к имениннику.

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