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Страшно на самом деле: Яна Клочкова призналась в романе с женатым мужчиной

Новина українською → Понедельник 02 ноября 2020 16:21
Страшно на самом деле: Яна Клочкова призналась в романе с женатым мужчиной Яна Клочкова сделала откровенное признание о личной жизни (фото: instagram.com/yana_klochkova)
Автор: Lite

Олимпийская чемпионка шокировала подробностями своей личной жизни

"Золотая рыбка" Яна Клочкова, которая недавно поделилась быстрым рецептом успеха, откровенно поведала о страхе перед новым романом, а также призналась, что в свое время была в отношениях с женатым мужчиной.

"Я столько "набила шишек" и столько страдала, что не хочу даже и близко никого подпускать в свою жизнь", - призналась украинская пловчиха в эфире "Зіркового шляху" на канале "Украина".

Как выяснилось, у нее уже два года нет отношений. И последний мужчина, как и предыдущие, оказался проблемным, был женат. Спортсменка узнала об этом факте только через время.

"Было сложно сразу прекратить отношения. Но спустя какое-то время я поняла, что это не мое", - сказала четырехкратная олимпийская чемпионка.

Она не захотела разрушать чужую семью и оставаться на вторых ролях.

"Это страшно на самом деле, что сейчас вот такое общество: нет какого-то культа семьи. Страшно кому-то довериться", - поделилась Яна Клочкова.

Страшно на самом деле: Яна Клочкова призналась в романе с женатым мужчинойСтрашно на самом деле: Яна Клочкова призналась в романе с женатым мужчинойСтрашно на самом деле: Яна Клочкова призналась в романе с женатым мужчиной

Яна Клочкова откровенно рассказала о личной жизни (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Сегодня в жизни Клочковой есть только один достойный мужчина. Это сын Саша. Мальчику уже 10 лет, правда, он живет в Крыму. Так сложились обстоятельства, что там ему комфортно и учиться в школе, и заниматься спортом. Но Яна наведывается к сыну, как только появляется такая возможность.

Страшно на самом деле: Яна Клочкова призналась в романе с женатым мужчиной

Яна Клочкова с сыном (фото: instagram.com/yana_klochkova)

Ранее были раскрыты детали дерзкого ограбления Яны Клочковой в Киеве.

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