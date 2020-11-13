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Страшно за семью: Лобода в ультракоротком платье сделала неожиданное признание

Новина українською → Пятница 13 ноября 2020 11:59
Страшно за семью: Лобода в ультракоротком платье сделала неожиданное признание Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Певица поделилась с фанатами свежими фото и переживаниями

Светлана Лобода хоть и не привыкла открывать подробности личной жизни и самое дорогое сердцу оставляет только для себя, но иногда делится своими чувствами с поклонникам. А, бывает, что не только чувствами, а даже личными снимками: недавно она показала подросшую малышку Тильду, чем просто восхитила фанатов.

А на этот раз в своем микроблоге певица поделилась шикарными снимками в ультракоротком платье блестящем платье. Певица позирует в пикантных позах - как обычно, поклонники остались в восторге от красоты своей любимицы.

Но удивило всех другое: в подписи к снимкам певица поделилась кусочком интервью для известного глянца, в котором она признается, что боится за свою семью, за своих малышек, да и за людей на всей планете вообще.

Страшно за семью: Лобода в ультракоротком платье сделала неожиданное признаниеЛобода: красива, даже когда приближается апокалипсис (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Устала? Усталость есть, но она скорее психологическая. Страшно за семью, за друзей, да и за весь мир в целом. Мне кажется, никогда прежде мы не ощущали апокалипсис так близко", - сделала неожиданное признание певица.

Фолловеры восхитились снимками Светланы и поддержали свою любимую певицу, мол, прорвемся - и снова все будет хорошо!

Напомним, что когда Светлана находилась в более романтическом настроении, она поделилась снимком в соблазнительном коротком платье-ночнушке: Лобода показала, в чем ходит на романтические свидания.

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