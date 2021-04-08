Страшные ощущения: Каменских призналась в серьезном заболевании, из-за которого улетела из страны

В январе Настя Каменских потеряла близкого человека – своего папу Алексея Иосифовича Жмура. Это был очень сложный период для артистки, ведь она безумно любила отца. Да и весь минувший год выдался для артистки, как и для всего мира, столкнувшегося с пандемией коронавируса, непростым. Звезда рассказала, с какими проблемами встретилась лицом к лицу и почему решилась улететь за океан и параллельно снять реалити о своей жизни.

В интервью " КП в Украине " она поделилась откровенным рассказом о своих пережваниях и нелегком периоде в жизни, подтолкнувшем ее к переменам.

"Я считаю себя сильным человеком, но я такой же человек, как и все, и у меня тоже бывают сложные эмоциональные периоды", - отмечает звезда.

Настя называет себя гиперотвественным и очень чувствительным человеком, признается, что она переживательная и многое пропускает через себя. К тому же, минувший год был крайне тяжелым в эмоциональном плане для всех, включая певицу. У нее даже начались панические атаки, чего раньше не наблюдалось.

"Скорее, из-за графика, неожиданного карантина, огромного количества работы и потери родного мне человека, моего папы, мой организм дал сигнал: "Пора перезагрузиться" – считает певица.

Настя улетела в Мексику ради перезагрузки (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица описала состояние, которое ей пришлось пережить – приступ бесконтрольной паники очень напугал артистку.

"Это были очень странные ощущения, когда вся буря эмоций выходит из тебя через край, и ты не можешь контролировать свое состояние. Тебе тревожно, пульс учащается, и ты не знаешь, что происходит. Самое страшное, что ты реально не можешь ничего сделать. Мне кажется, в такие моменты нужно выплеснуть все эмоции, дать им волю, чтобы обнулиться", - нашла выход она.

После этого Настя решила улететь туда, где сможет нормализовать свое эмоциональное состояние, энергетически наполниться и ощутить умиротворение. Она взяла подругу, дизайнера Анну Завгороднюю-Андрийчук, маму Лидию Петровну и отправилась на ретрит в Мексику.

Настя недавно впервые столкнулась с паническими атаками (фото: instagram.com/kamenskux)

Чтобы решить свои внутренние проблеммы, Настя даже решила обратиться к местным шаманам для проведения специального ритуала.

"Темаскаль - это древнейший мексиканский ритуал очищения тела, души и духа. Шаманы считают, что, пройдя все этапы, ты в конечном итоге выходишь перерожденным. И мне действительно кажется, что это идеальный способ проработать все внутри, все блоки, страхи и избавиться от негатива", - заявила смелая Настя.