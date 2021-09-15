Страсти накаляются: Канье Уэст публично выразил чувства Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Канье Уэст окончательно запутали своих поклонников. Казалось бы, 40-летняя инстадива и 44-летний рэпер решили развестись и договорились о мирной опеке над детьми. Но после этого пара сделала массу шагов, которые спровоцировали слухи о примирении. Так, Ким стала приглашенной звездой презентации альбома Канье Уэста, явившись на сцене в подвенечном платье. Также Ким сделала неаколько постов, в которых дала понять, что будет любить экс-мужа вечно. А на недавнем Балу Института костюма бизнесвумен появилась в наряде с балаклавой, скопировав стиль Канье…

К тому же на красной дорожке она появилась с мужчиной, лицо которого было скрыто, и многие предположили, что это и есть бывший муж Ким. Но как оказалось, таинственный незнакомец - это Демна Гвасалия, который стал автором загадочного образа Кардашьян.

Ким Кардашьян на Met Gala (фото: instagram.com/kimkardashian) После этого бывшие влюбленные вновь удивили: Канье вдруг отписался от Ким Крадашьян в сети Instagram безо всякой на то причины. Пока фанаты думали, что спровоцировало такие радикальные меры (певец не раз признавался, что ценит бывшую жену и намерен сохранить хорошие отношения, несмотря ни на что), Канье сделал новый ход - подписался на Ким вновь. Поскольку знаменитый исполнитель подписан всего на 23 аккаунта, это не укрылось от глаз поклонников. Таким образом, они сделали вывод, что Ким явно не безразлична рэперу. И вполне возможно, он все же хочет вновь сблизиться. Примечательно также, что причиной бракоразводного процесса в том числе стала и психическая неуравновешенность Канье. По словам Ким, она устала терпеть перепады настроения мужа и порой его неадекватное поведение. MELOVIN шокировал интимными тайнами, дочь Поляковой кардинально поменяла внешность: топ громких новостей недели