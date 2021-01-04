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Страстная Леся Никитюк прямо из бассейна обратилась к голливудскому герою (фото)

Новина українською → Киев, Понедельник 04 января 2021 12:29
Страстная Леся Никитюк прямо из бассейна обратилась к голливудскому герою (фото) Леся Никитюк (фото: facebook.com.Леся Никитюк2)
Автор: Людмила Жукова

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк предстала перед поклонниками в страстном образе в бассейне. Теледива облачилась в тигровый купальник и плавает она, судя по всему, в одном из курортов Буковеля.

Леся опубликовала серию снимков в бассейне на своей страничке в Instagram и там же обратилась к голливудскому герою.

"Аквамен, я жду", - подписала кадры телеведущая.

Страстная Леся Никитюк прямо из бассейна обратилась к голливудскому герою (фото)Страстная Леся Никитюк прямо из бассейна обратилась к голливудскому герою (фото)Страстная Леся Никитюк прямо из бассейна обратилась к голливудскому герою (фото)Леся Никитюк в бассейне обратилась к Аквамену (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники сделали массу комплиментов Лесе, а также отметили, что удивительно, что Сергей Притула тоже сейчас отдыхает в Буковеле.

  • Божечки, яка краса!
  • Дивний збіг обставин, що Притула тоже виклав фотку з Буковеля.
  • Леся! Ты где плаваешь?
  • Ого... За такое фото можно многое простить. А где ныряние, где главное?
  • А фото сделал не Аквамен?

Напомним, что "Аквамен" - это американский фильм Джеймса Вана. Главную роль в кинокартине сыграл Джейсон Момоа.

Как мы ранее писали, Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей.

Ранее мы сообщали, что Леся Никитюк едет в необычное путешествие сразу после Нового года.

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