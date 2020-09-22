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Страстные фото повзрослевшей звезды "Сватов" в соблазнительных образах

Новина українською → Вторник 22 сентября 2020 10:38
Страстные фото повзрослевшей звезды "Сватов" в соблазнительных образах Анна Кошмал - одна из самых красивых актрис Украины (фото: instagram.com/smorkovkina)
Автор: Дмитрий Войналович

Красота украинской актрисы Анны Кошмал вряд ли оставит кого-то равнодушным

Анна Кошмал – популярная украинская актриса, которая принимала участие во множестве проектов.

Но у большинства поклонников она сих пор ассоциируется с одной знаковой ролью. Женя Ковалева из "Сватов", которую сыграла Анна в пятом и шестом сезонах сериала, сделала ее настоящей народной любимицей, принесла ей славу и номинации на престижную премию "Телетриумф".

Сейчас Анне - 25, она замужем и воспитывает сына. Портфолио артистки регулярно пополнятся новыми сериалами и фильмами. Но при всей занятости она успевает уделять внимание своим фанатам. Девушка активно ведет свой блог в сети Instagram, где делится мыслями, достижениями и моментами личной жизни.

Разумеется, без пикантных фото в соблазнительных образах также не обходится. Фото в откровенных купальниках, страстных нарядах для съемок и домашние селфи – далеко не редкость на ее странице. В подобных кадрах порой с трудом можно узнать юную Женю. Тем более интересно фанатам наблюдать за повзрослевшей звездой "Сватов".

Страстные фото повзрослевшей звезды &quot;Сватов&quot; в соблазнительных образахСтрастные фото повзрослевшей звезды &quot;Сватов&quot; в соблазнительных образахСтрастные фото повзрослевшей звезды &quot;Сватов&quot; в соблазнительных образахСтрастные фото повзрослевшей звезды &quot;Сватов&quot; в соблазнительных образахСтрастные фото повзрослевшей звезды &quot;Сватов&quot; в соблазнительных образахСтрастные фото повзрослевшей звезды &quot;Сватов&quot; в соблазнительных образахСтрастные фото повзрослевшей звезды &quot;Сватов&quot; в соблазнительных образахСтрастные фото повзрослевшей звезды &quot;Сватов&quot; в соблазнительных образахСтрастные фото повзрослевшей звезды &quot;Сватов&quot; в соблазнительных образах

Анну Кошмал считают одной из самых красивых актрис Украины (фото: instagram.com/smorkovkina)

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