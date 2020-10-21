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Стройная и чувственная: Лобода продемонстрировала шикарные ноги в изысканном наряде

Новина українською → Среда 21 октября 2020 20:31
Стройная и чувственная: Лобода продемонстрировала шикарные ноги в изысканном наряде Лобода (instagram.com/lobodaofficial/)
Автор: Lite

Лобода на днях отпраздновала свой день рождения, и, судя по всему, праздник продолжается. Не успели все обсудить помолвочное кольцо за 1, 5 миллиона долларов, которое она засветила в своем Instagram, как певица восхитила всех шикарным нарядом и, главное, стройной фигурой в нем.

На снимке певица стоит в нежно-розовом платье с черным лифом, высокий разрез позволяет продемонстрировать стройные ноги звезды, которые на высоких каблуках кажутся еще длиннее. В руках у Светланы – черный клатч, который отлично подходит к наряду. Певица стоит на фоне воздушных шариков золотого и пудрового цвета.

"Платье "в пол" - слабость каждой девочки, а день рождения - лучший повод его надеть!", - написала певица под своим постом.

Стройная и чувственная: Лобода продемонстрировала шикарные ноги в изысканном нарядеЛобода восхитила поклонников своим нарядом (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

"Шикарная", "Невероятная", "Пудровый цвет вам к лицу", "Как всегда нереальная", "Настоящая женщина", "Красотка", "Сама элегантность", - не сдерживали эмоций поклонники в комментария к посту.

Напомним, что свой день рождения певица решила отметить романтической фотосессией, которую она устроила в ванной.

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