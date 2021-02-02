Стройная Каменских в лаковых лосинах обеспокоила поклонников худобой: надо немного поправиться

Настя Каменских недавно пережила невосполнимую утрату. Из жизни ушел ее отец Алексий Иосифович. Певица переживает нелегкий период и же хотела отказаться от презентации особой работы, которая нравилась ее папе, но затем передумала. Поклонники мечтали вновь увидеть улыбку на лице Насти, и она дала им такую возможность.

На новом фото в Instagram Настя запечатлена в черной одежде: куртке, похожей на удлиненную косуху, лаковых лосинах и массивных трендовых ботинках. В руках она держит роскошный букет цветов.

"Жить настоящим, помнить, благодарить и уважать прошлое, смотреть только вперед - это большое счастье. Замечать каждую секунду, чувствовать, наслаждаться. Видеть добро и окружать себя добром. Любить. Открыто, от всего сердца. Не беречь любовь на потом - дарить ее людям, себе и всему миру. Здесь и сейчас. Пользоваться возможностями, которые нам дает жизнь. Самому создавать эти возможности. Мечтать. Быть смелым в своих мечтах. Помнить, что нет времени и причин для страха и сомнений - жизнь всего одна. Один дубль и только один момент - здесь и сейчас. И этот момент прекрасен в любом его проявлении", - оставила вдохновляющие послание для поклонников певица.

Настя Каменских показала фото с особым букетом (фото: instagram.com/kamenskux)

Также она пояснила, какие цветы присутствуют в ее букете. Композиция оказалась символичной: "Гипсофилы и эрингиум - такие красивые цветы, которые вместе в букете символизируют любовь".

На пост жены отреагировал Потап – он оставил смайлы-сердечки.

"Настя, совсем исхудала", – написал одна поклонница певицы. "Да, я тоже так подумала", - подтвердила вторая. "Очень худая. Ножки, как спички. Немного поправиться надо", - забеспокоилась еще одна подписчица звезды. "Худенькая совсем стала", - вторила еще одна пользовательница сети.

Безумно красивое фото

Вы прекрасны!

Какие проникновенные слова. Настя, с каждым днем, с каждым вот таким душевным постом вы открываетесь для меня все больше, и больше. Спасибо Вам за откровенность, за душевность, за ту любовь, которую вы излучаете!

Это девочка с картинки

Как прекрасно снова видеть на твоем лице улыбку

Девочка, оставайся такой незабываемой, душа твоя чиста, а значит ты королева!

Напомним, что ранее Настя Каменских выпустила проникновенную видеоработу на песню "Почуття", которая очень нравилась ее отцу.