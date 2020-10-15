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Стройная Каменских в топе и лосинах показала точеные формы: богиня нашего времени

Новина українською → Четверг 15 октября 2020 11:37
Стройная Каменских в топе и лосинах показала точеные формы: богиня нашего времени Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица поделилась домашним спортивным фото

Настя Каменских и дня не может прожить без тренировки и спортивной нагрузки. Правильное питание и активность давно стали для нее привычкой. Звезда очень рано просыпается, чтобы успеть все задуманное и даже чуточку больше, а утро начинает со спорта и правильного завтрака. Так, певица опубликовала в Instagram кадр в соблазнительном спортивном комплекте собственного бренда и собрала урожай комплиментов.

На звезде – спортивный белый топ на широких бретелях и удобные черные лосины. Она расположилась на коврике для занятий спортом прямо на полу. В кадре можно рассмотреть стройные формы Насти и ее плоский рельефный животик.

"Спорт - это так круто! Мне очень хочется на своем примере показать вам все плюсы занятий спортом и здорового образа жизни!" - призналась артистка.

Стройная Каменских в топе и лосинах показала точеные формы: богиня нашего времени

Настя Каменских не представляет свой день без спорта (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники завалили ее комплиментами, отметив, что звезда для них является мощным мотиватором.

  • Ты супер
  • Красотка
  • Каменских и спорт - это так круто!
  • Мотиватор!
  • Супер девочка, красотуля
  • Вы вдохновляете!
  • Милаха
  • Богиня нашего времени

Напомним, то ранее Настя Каменских дала мощную установку и мотивацию худеющим, которые хотят заниматься спортом, и предложила попробовать на себе топ-4 упражнения для подтянутых ягодиц и бедер и красивых ножек.

Кстати, Настя Каменских также научила исполнять свои мечты и рассказала, как это работает на практике.

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