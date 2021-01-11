Стройная Осадчая в бикини обзавелась "нимбом", а Горбунов пожаловался на обман жены

Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются каждым днем зимнего отпуска в ОАЭ и делятся своим кукротным настроением с поклонниками. Они активно публикуют в своих фотоблогах снимками из Дубае и дразнят фанов эффектными кадрами на фоне местных красот.

Катя сделала и разместила в Instagram эффектное фото на пляже, на котором красуется в черном бикини. Она бежит по песку, демонстрируя в динамике подтянутое спортивное тело и стройные формы. Волосы ведущая предусмотрительно спрятала под шляпкой.

"На фото ретельно приховані святкові сліди на талії, але вони є. І німб колесом", - с юмором прокомментировала пляжный кадр Катя. Кстати, автором фото стал ее супруг, который именно так увидел взглядом художника свою супругу.

Катя Осадчая наслаждается отдыхом в Дубае (фото: instagram.com/kosadcha)

"Там все идеально и нечего скрывать", "Я ничего не увидела, все круто", "Прекрасная Катя", "Красота в красоте", "Катя, выглядите великолепно", - заверили ведущую поклонники.

Супруги заметно наслаждаются отдыхом в теплых Эмиратах и стараются фиксировать самые яркие моменты отдыха на камеру.

Юрий сделал пляжное селфи с женой и подписал его: "Одна голова хорошо, а две - лучше". Закат супруги также встретили на пляже. Шоумен решил поэкспериментировать и сделать пару красочных художественных кадров на фоне прозрачных вод Персидского залива. "И на десерт…" - подписал он фото, где пытается "съесть" солнце.

Катя и Юрий проводят большую часть времени на пляже (фото:instagram.com/gorbunovyuriy)

Еще один пункт обязательной программы отдыха в Дубае – шоппинг, ведь город славиться своими ТРЦ с огромным выбором представленных мировых брендов. Катя не смогла отказать себе в удовольствие пройтись по местным бутикам, пока Юрий терпеливо ждал жену.

"Коли жінка каже: швиденько гляну на нову колекцію. Це займе одну хвилинку… А ти сидиш-сидиш,сидиш-сидиш,сидиш-сидиш", - пожаловался ведущий.

Юрий пожаловался на обман жены во время шоиппинга (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, что ранее Санта Димопулос, которая также отдыхает с семьей в ОАЭ, умилила фото с мужем и доченькой Соней.