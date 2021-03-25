ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Стройная и счастливая: почти разведенная Ким Кардашьян отправилась гулять в горячем образе

Новина українською → Лос-Анджелес, Четверг 25 марта 2021 18:32
Стройная и счастливая: почти разведенная Ким Кардашьян отправилась гулять в горячем образе Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Lite

Ким Кардашьян, которая сейчас разводится с Канье Уэстом, покорила сеть новым соблазнительным образом. А еще - своим счастливым внешним видом.

Фото 40-летней знаменитости просто взорвали сеть.

Ким отправилась на прогулку по Лос-Анджелесу в облегающих брюках со "змеиным" принтом, а также топе, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Дополнили образ босоножки на внушительных шпильках, серебристая сумочка и колье. Волосы Кардашьян распустила, а макияж сделала как всегда в нейтральных тонах, но выразительный.

Стройная и счастливая: почти разведенная Ким Кардашьян отправилась гулять в горячем образеСтройная и счастливая: почти разведенная Ким Кардашьян отправилась гулять в горячем образеКим в новом образе (фото: instagram.com/elle_russia)

Ким лучезарно улыбалась фотографам, демонстрируя отличное расположение духа. Фото знаменитости облетели все модные и светские порталы, вызвав волну восхищений.

Тем не менее, инсайдеры считают, что на самом деле Ким не так весела в реальной жизни. В одном из выпусков реалити-шоу о знаменитых сестрах эта тема также всплывает. И Кортни намекнула, что Ким испытывает большие трудности, хотя и не хочет говорить об этом на камеру. Того же мнения придерживается и Крис Дженнер, сказав, что просто не знает, как Ким справляется со всем этим стрессом. Да и сама Ким в интервью назвала этот год очень сложным.

Ранее Ким Кардашьян показала образ в оттенке хаки, который отлично подчеркнул ее заметно постройневшую фигуру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса развод стиль мода Ким Кардашьян Канье Уэст
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Рассыпалась на ходу: в Киеве маршрутка не выдержала бешеного ритма карантина
Рассыпалась на ходу: в Киеве маршрутка не выдержала бешеного ритма карантина