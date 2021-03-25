Стройная и счастливая: почти разведенная Ким Кардашьян отправилась гулять в горячем образе

Ким отправилась на прогулку по Лос-Анджелесу в облегающих брюках со "змеиным" принтом, а также топе, которые подчеркнули ее стройную фигуру. Дополнили образ босоножки на внушительных шпильках, серебристая сумочка и колье. Волосы Кардашьян распустила, а макияж сделала как всегда в нейтральных тонах, но выразительный.

Ким в новом образе (фото: instagram.com/elle_russia)

Ким лучезарно улыбалась фотографам, демонстрируя отличное расположение духа. Фото знаменитости облетели все модные и светские порталы, вызвав волну восхищений.

Тем не менее, инсайдеры считают, что на самом деле Ким не так весела в реальной жизни. В одном из выпусков реалити-шоу о знаменитых сестрах эта тема также всплывает. И Кортни намекнула, что Ким испытывает большие трудности, хотя и не хочет говорить об этом на камеру. Того же мнения придерживается и Крис Дженнер, сказав, что просто не знает, как Ким справляется со всем этим стрессом. Да и сама Ким в интервью назвала этот год очень сложным.