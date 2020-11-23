Стыдно смотреть: Олег Винник разочаровал выступлением на "Танцах со звездами"

Олег Винник вернулся на "Танцы со звездами" в качестве певца, но зрителям это не понравилось

"Танцы со звездами" порадовали возвращением Олега Винника на паркет. Артист станцевал в трио с Сантой Димопулос и Максом Леоновым, а также спел хит со сцены. Но последнее скорее огорчило поклонников, чем обрадовало.

Винник вместе с Ольгой Фреймут стали ведущими балкона. Кроме того артист спел свой бессмертный хит "Як жити без тебе" и "Вовчиця". Но откровенное исполнение под фонограмму разочаровало украинских зрителей.

Интересно, что год назад Олег также радовал зрителей "Вовчицей" на проекте "Танцев со звездами". Но тогда он выступал вживую, едва не сорвав голос.

Предлагаем сравнить два выступления артиста.

Олег Винник, "Як жити без тебе", Танцы со звездами 2020

Олег Винник, "Вовчиця", Танцы со звездами 2019

Украинцы в комментариях сильно раскритиковали последнее выступление Винника за откровенную фонограмму:

"Классно рот открыл. Мог бы и порадовать live.

Он ведь может и вживую хорошо петь. Ну зачем эта фонограмма (а может и пререкорд). В любом случае обман зрителя... Не надо так.

Соромно дивитись на таку явну фанеру.

Да уже все видят, что фонограма однозначно... Странно. Может. устал сильно.

Може, щось сталося, навіть видно що змучений".

Напомним, что по результатам полуфинала проект не покинула ни одна пара. В суперфинале "Танцев со звездами" примут участие Надежда Мейхер и Кирилл Васюк, Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дима Жук.

Отметим, что 50-летний Юрий Горбунов впервые вышел на паркет "Танцев со звездами" с Надеждой Мейхер и Кириллом Васюком. Телеведущий показал настоящий класс и произвел фурор артистизмом и танцевальными талантами.

Тина Кароль также присоединилась к паре Юлии Саниной и Димы Жука. Они исполнили страстную румбу, и зрители остались в легком шоке от того, что Кароль может вытворять на паркете.