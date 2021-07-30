Сумская восхитила обнаженным фото, сделанным в особый период: "красивая до невозможности"

Ольга Сумская может похвастаться точной фигурой и цветущей внешности, которым могут позавидовать даже юные коллеги актрисы и ведущей. Она признается – к пластике не прибегала, а уколы красоты ее разочаровали – лицо превратилось в маску, исчезла живая мимика. К слову, знаменитость даже стала автором книги по уходу за собой и дала советы тем, кто хочет как можно дольше оставаться красивой и цветущей. Поклонники актрисы часто отмечают, что она практически не менется с течением времени и восхищаются ее внешностью.

Большой фурор вызвал архивный снимок актрисы, сделанный в 2002 году, который она опубликовала в Instagram.

Ольга позирует полностью обнаженной, прикрывшись лишь отрезом полупрозрачной легкой ткани. Она нежно поддерживает округлившийся животик – кадр был сделан в период беременности актрисы младшей дочерью Анной. Ольга Сумская восхитила снимком из семейного архива (фото: instagram.com/olgasumska) Звездные коллеги не удержались от комплиментов в адрес Ольги, которая просто очаровала их. "Непревзойденная, как всегда", - написала Лилия Ребрик. "Какая прекрасная", - восхитилась Наталка Денисенко. Подписчики сумской также были в восторге от памятного фото. Многи даже посчитали, что снимок – свежий, ведь Ольга практически не изменилась внешне. Думала, это свежее фото

Красивая до невозможности

Я сначала подумала, что сейчас, а не в 2002 году. Совсем не изменились

Я уже было подумала, что это сейчас

Совсем не изменились. Такая же красотка молодая

Смелое фото для 2002 года. Вы, наверное, первая актриса, которая чувствует прогресс времени, это уже потом стало модным снимать беременным женщинам фотосессии

Вы – красотка, время бережет вашу молодость и красоту