Сумская высказалась о диетах и поделилась секретом стройности: сказывается эффективно

Актриса рассказала, что помогает ей оставаться всегда в форме

56-летняя Ольга Сумская знает секрет молодости и красоты, а ее моложавый и цветущий внешний вид ее тому яркое подтверждение. При том, актриса – отличная хозяйка, она часто делится рецептами из личной кулинарной подборки, учит готовить быстрые и полезные вкусные витаминные завтраки и сложные праздничные блюда. При этом она может похвастаться точеными формами.

В программе "Ужин с Дороти" на YouTube-канале актриса раскрыла секрет своих стройных форм.

"Если хочется немного отточить фигуру, убираю сладкое, не ужинаю, периодически голодаю – весьма эффективно сказывается на фигуре. Все диеты – они потом возвращаются. Это немного издевательство над своим организмом. Организм как компьютер, вы его в чем-то ограничиваете, он откладывает, а потом немножко мстит", – с юмором ответила актриса.

Ольга поражает поклонников цветущим внешним видом (фото: instagram.com/olgasumska)

Ольга честно признается, что на занятия спортом у нее не хватает ни времени, ни сил. Пробежкам в парке она предпочитает ранний отход ко сну.

Актриса призналась, что чувствует себя в своем возрасте просто прекрасно и наслаждается этим благодатным периодом жизни.

"Когда мне было 30, мне казалось: "Господи, 50! Ну, это ж вообще". Но сейчас я настолько самодостаточная, мне безумно нравиться мой период жизни, он насыщенный, наполнен яркими встречами и творческими проектами. В этом возрасте я ощущаю особый драйв! Надо воспринимать жизнь как подарок, каждый день, каждую минуту", - делится собственными секретами счастья и вдохновения звезда.

Ольга Сумская раскрыла свои секреты стройности

Напомним, что ранее Ольга Сумская высказалась о своем отношении к уколам красоты и пластической хирургии. Она заявила, что боится радикальных вмешательств во внешность.