Супер: Алина Гросу в кожаной юбке и на высоких каблуках решила поделиться личным о своих отношениях
Украинская певица Алина Гросу и российский актер Роман Полянский больше не скрывают, что они счастливы вместе. Пара часто стала появляться на людях вместе, в последнее время влюбленные штурмуют радиостанции, представляя свой новый совместный хит.
В своем Instagram Алина запостила фото с новой встречи на радио.
Алина и Роман стоят рядом с ведущим Power.fm.ua и обещают рассказать слушателям много всего интересного.
"Всем привет, сегодня мы ответим на 100 вопросов и расскажем много интересных фактов не только о музыке, личной жизни, но еще и о кино (к примеру, для начинающих актеров)", - пообещала Алина.
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Фолловеры засыпали пару комплиментами, но особенно им по душе новый образ Алины: короткое каре, высокие каблуки, длинная кожаная юбка и белый лонгслив.
- Красотка
- Вау! Это парик или новый образ?
- Красавчики!
- Вы - супер!
Напомним, в новом интервью Алина честно рассказала о разводе с мужем и пластических операция: не нужно останавливаться.
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