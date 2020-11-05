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Свадьбы с Лободой не будет? Тилль Линдеманн намекнул, что останется холостяком

Новина українською → Четверг 05 ноября 2020 11:19
Свадьбы с Лободой не будет? Тилль Линдеманн намекнул, что останется холостяком Тилль Линдеманн и Светлана Лобода (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Немецкий музыкант сообщил, что не собирается жениться на русскоговорящей женщине

Тилль Линдеманн намекнул, что не собирается в ближайшее время жениться на славянской женщине. В прессе неоднократно появлялись заявления о романе немца с украинской певицей Светланой Лободой, но до сих пор пара не подтверждает наличие у них именно романтических отношений.

Поклонники артистки начали подозревать, что фронтмен группы Rammstein – отец ее младшей дочки Тильды. Недавно немецкий музыкант дал откровенное интервью, из которого стало понятно, что жениться на Лободе он не собирается. Об этом пишет Клео.ру.

Линдеманна попросили рассказать, какие у него сложились впечатления после многократных поездок в Россию. Артист сразу заявил, что в РФ самые сумасшедшие поклонницы, но подпускать их ближе к себе он не представляет возможным.

По словам артиста, славянские женщины могут ободрать до нитки иностранных артистов. Он считает, что женщины из постсоветского пространства милые и хорошие только до свадьбы, а потом все идет иначе.

Тилль отметил, что это все не стереотипы, а он сам убедился в алчности славянских женщин, ведь у него много таких в окружении.

Отметим, что роман Лободы и Линдеманна - это больше всего домыслы поклонников, никто не знает на самом деле, были ли у артистов романтические отношения либо это просто дружба. В одном из интервью Ксении Собчак говорила "что с ним хочется быть кошечкой" и он "афигенный".

Как мы ранее писали, украинский артист и продюсер Потап впервые рассказал, как познакомился с знаменитым певцом, вокалистом Rammstein и отцом младшей дочери Светланы Лободы Тиллем Линдеманном.

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