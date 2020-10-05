Светлана Лобода кардинально изменила имидж: фото певицы
Певица вернулась к прическе, которую носила ранее
Светлана Лобода решила изменить свой имидж. Популярная украинская певица подстригла свои белокурые локоны и сделала каре. Несколько лет назад она уже ходила с такой прической.
Артистка написала, что наступило время перемен и опубликовала селфи с новой прической на своей странице в Instagram. Менее чем за сутки фото собрало более 260 тысяч лайков.
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Лобода позировала в черном лонгсливе на одно плечо. Также на шею она повесила украшение из золота.
Многие пользователи сети восторженно восприняли изменение прически певицы. Некоторые правда так и не заметили кардинальных перемен. При этом еще в сентябре певица позировала со старой прической и ее волосы были значительно длиннее.
- Что? Каре? Старая Лобода вернулась? Вам чертовски идет;
- Мне прям сильно нравится;
- Светлана Сергеевна, вам очень идет!!! Вы такая красивая! Нереал!
- Что изменилось?
- Как давно мы вас не видели с каре. Очень идет;
- Вам так идет!!!! Лободушка из 2012;
- Еще сильнее хочется вас обнять;
- Вам очень идет;
- Какая вы красивая.
Напомним, Светлана Лобода посетила Киев, где устроила вояж по четырем радиостанциям. При этом певица удивила поклонников переменами во внешности.
Ранее Лобода восхитила своих поклонников идеальной фигурой в роскошном платье.