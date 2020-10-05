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Светлана Лобода кардинально изменила имидж: фото певицы

Новина українською → Понедельник 05 октября 2020 16:34
Светлана Лобода кардинально изменила имидж: фото певицы Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Lite

Певица вернулась к прическе, которую носила ранее

Светлана Лобода решила изменить свой имидж. Популярная украинская певица подстригла свои белокурые локоны и сделала каре. Несколько лет назад она уже ходила с такой прической.

Артистка написала, что наступило время перемен и опубликовала селфи с новой прической на своей странице в Instagram. Менее чем за сутки фото собрало более 260 тысяч лайков.

Светлана Лобода кардинально изменила имидж: фото певицы

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода позировала в черном лонгсливе на одно плечо. Также на шею она повесила украшение из золота.

Многие пользователи сети восторженно восприняли изменение прически певицы. Некоторые правда так и не заметили кардинальных перемен. При этом еще в сентябре певица позировала со старой прической и ее волосы были значительно длиннее.

  • Что? Каре? Старая Лобода вернулась? Вам чертовски идет;
  • Мне прям сильно нравится;
  • Светлана Сергеевна, вам очень идет!!! Вы такая красивая! Нереал!
  • Что изменилось?
  • Как давно мы вас не видели с каре. Очень идет;
  • Вам так идет!!!! Лободушка из 2012;
  • Еще сильнее хочется вас обнять;
  • Вам очень идет;
  • Какая вы красивая.

Напомним, Светлана Лобода посетила Киев, где устроила вояж по четырем радиостанциям. При этом певица удивила поклонников переменами во внешности.

Ранее Лобода восхитила своих поклонников идеальной фигурой в роскошном платье.

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