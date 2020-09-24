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Светлана Тарабарова родила второго ребенка: появилось фото малыша

Новина українською → Четверг 24 сентября 2020 08:19
Светлана Тарабарова родила второго ребенка: появилось фото малыша Светлана Тарабарова родила второго ребенка (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица стала мамой в второй раз

Светлана Тарабарова родила второго ребенка. У украинской певицы 23 сентября появилась на свет девочка. Несколько дней от исполнительницы ничего не было слышно в соцсетях, она как-будто пропала. И вот наконец-то Светлана поделилась счастливым событием из жизни на своей страничке в Instagram. Там она опубликовала фотографию новорожденной малышки.

"Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18:55, 54 см, 3560 грамм, девочка. Мы готовились к встрече с тобой. Пусть песня "Солнышко" станет оберегом для тебя на всю жизнь. Столько тепла и любви в ней, а видео мы вообще снимали все 9 месяцев", - написала Светлана.

Судя по геолокации на фото, Тарабарова рожала малышку в частном роддоме "Лелека".

Светлана Тарабарова родила второго ребенка: появилось фото малышаСветлана Тарабарова второй раз стала мамой (фото: instagram.com/tarabarova)

Напомним, что певица замужем за Алексеем Бондарем. У пары уже есть двухлетний сынишка Иван, у которого 9 сентября был день рождения. Певица не скрывала пол будущего ребенка и давно говорила фанатам, что хочет девочку.

Кстати, певица пока не сообщила, как же назовут новорожденную малышку.

Напомним, Светлана Тарабарова рассказала о беременности во время карантина.

Ранее Светлана Тарабарова подчеркнула беременный животик стильной вышиванкой.

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