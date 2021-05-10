Светлана Тарабарова впервые показала лицо дочери: нежные фото

Украинская певица Светлана Тарабарова в сентябре прошлого года стала мамой во второй раз - она родила дочь Марию. Артистка нередко делилась в сети милыми кадрами с детьми, однако не показывала лицо малышки. В честь Дня матери она решила наконец познакомить поклонников поближе со своей девочкой.

На своей странице в Instagram Светлана поделилась трогательными фото с дочкой и сыном.

На снимках исполнительница позировала с маленькой Марией на руках - малышке сейчас всего 7 месяцев. Для фотосессии она выбрала белое плиссированное платье с объемными рукавами, а свои ярко-рыжие локоны зачесала за уши. Дочурку она нарядила в кремовое боди с рюшами. Девочка мило улыбалась и прижималась к маме.

Старший ребенок певицы - сын Иван - позировал с мамой и сестрой, забавно сидя на корточках.

Светлана Тарабарова снялась в нежной фотосессии с сыном и дочкой (instagram.com/tarabarova)

"Быть мамой – удивительно и сложно одновременно, но это путешествие самое дорогое. Всем мамам сегодня сладкие объятия от меня и моих детей", – написала Тарабарова.

Поклонники засыпали Светлану поздравлениями и отметили, что Мария похожа на папу.