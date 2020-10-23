Так и светятся счастьем: Илона Гвоздева восхитила сеть трогательными снимками с мужем-именинником

Илона Гвоздева сделала трогательный пост в своем микроблоге

Илона Гвоздева, которая совсем недавно стала мамой во второй раз, на днях дала ценные советы мамочкам, как вести себя с ребенком и как питаться, предупредив, чтобы они забыли о диетах. А еще она напомнила о важности поддержки родных и призналась, что ее муж обожает гулять в малышом Домиником. А сегодня ее супруг отмечает свой день рождения, по этому поводу Гвоздева сделала пост из нескольких трогательных совместных с мужем снимков.

Все снимки – абсолютно разные, с разных локаций, но на всех фото супруги нежно обнимаются или держатся за руки.

Илона Гвоздева призналась, что муж делает ее счастливой (фото: instagram.com/ilonagvozdeva/)

"Родной мой, любимый мой муж, я поздравляю тебя с Днём рождения. Сегодня ты стал на год мудрее. Спасибо тебе любимый, что ты есть, что ты рядом со мной всегда, что любишь меня такой разной,порой невыносимой, но так Честно и Искренне. Спасибо,что подарил мне замечательных деток. Спасибо за крепкий фундамент под ногами, за вкусные ужины, за улыбку наших детей, за твоё терпение к моему творчеству. Ты замечательный человек, Спасибо,что делаешь меня счастливой каждый день!

Я желаю тебе крепкого здоровья,сил,исполнения всех твоих задуманных планов, реализации безумных идей, чтоб тебя окружали только хорошие люди и друзья,которые делали твою жизнь ярче и позитивнее,а я буду просто рядом идти за руку, как и наши первые 11лет", - поздравила Илона мужа.

"Какая же вы красивая пара", "С днем рождения супруга", "Вы так и светитесь!", "Счастья вашей семье", - пожелали поклонники Илоны.

Напомним, что недавно Илона рассказала о своих фаворитах на шоу Танцы со звездами 2020.