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Светятся от счастья: Осадчая растрогала романтикой с Горбуновым на отдыхе

Новина українською → Пятница 18 сентября 2020 10:34
Светятся от счастья: Осадчая растрогала романтикой с Горбуновым на отдыхе Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Марина Настевич

Звездная пара устроила себе небольшие каникулы у моря

Катя Осадчая, которая на днях весело отпраздновала 37-й день рождения, получила еще один подарок - небольшой отпуск посреди насыщенных рабочих будней. Счастливая телеведущая тут же отправилась вместе с мужем Юрием Горбуновым в Турцию, чтобы насладиться еще теплым морем и ласковым солнцем.

Красочными фото из курортного городка Гечек звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Катя показала, как плавает в открытом море в голубом купальнике, восхищая стройной фигурой и длинными ногами.

Светятся от счастья: Осадчая растрогала романтикой с Горбуновым на отдыхеСветятся от счастья: Осадчая растрогала романтикой с Горбуновым на отдыхе

"Блакить ..... afrer birthday escape. Дякую редакції за ці маленькі канікули", - написала Осадчая.

Светятся от счастья: Осадчая растрогала романтикой с Горбуновым на отдыхе

Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/kosadcha)

Также Катя очаровала фото с любимым мужем - они позируют на фоне красивой арки у моря, нежно обнимая друг друга. На теледиве - синий сарафан в пол, белые шлепанцы и соломенная шляпка, а Горбунов отдал предпочтение белой футболке и шортам.

"Счастливое время - отличные воспоминания", - написала ведущая на английском языке.

Светятся от счастья: Осадчая растрогала романтикой с Горбуновым на отдыхеСветятся от счастья: Осадчая растрогала романтикой с Горбуновым на отдыхе

Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтику на берегу моря в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети в комментариях восхищаются фигурой Осадчей и желают им с Горбуновым хорошего отдыха.

  • Ой як красиво,класно відпочиваєте!
  • Ви неймовірні! Смачного відпочинку )
  • Катюша похожа на птицу в голубом чистом небе! Хорошего отдыха!!
  • Два метра красоты
  • неймовірна пара
  • Красунчики!!! Нехай щастить!
  • Така крута фотка і така класна гармонійна пара
  • Красота! Почаще бы таких воспоминаний!
  • Фото получилось очень душевное! Счастья и радости Вашей семье!

Напомним, Юрий Горбунов растрогал сеть до слез сюрпризом для жены Кати Осадчей в день рождения - шоумен спел ей песню.

Также сообщалось, что Каменских с Потапом показали, как повеселились на дне рождения Осадчей.

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