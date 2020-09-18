Светятся от счастья: Осадчая растрогала романтикой с Горбуновым на отдыхе

Звездная пара устроила себе небольшие каникулы у моря

Катя Осадчая, которая на днях весело отпраздновала 37-й день рождения, получила еще один подарок - небольшой отпуск посреди насыщенных рабочих будней. Счастливая телеведущая тут же отправилась вместе с мужем Юрием Горбуновым в Турцию, чтобы насладиться еще теплым морем и ласковым солнцем.

Красочными фото из курортного городка Гечек звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Так, Катя показала, как плавает в открытом море в голубом купальнике, восхищая стройной фигурой и длинными ногами.

"Блакить ..... afrer birthday escape. Дякую редакції за ці маленькі канікули", - написала Осадчая.

Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/kosadcha)

Также Катя очаровала фото с любимым мужем - они позируют на фоне красивой арки у моря, нежно обнимая друг друга. На теледиве - синий сарафан в пол, белые шлепанцы и соломенная шляпка, а Горбунов отдал предпочтение белой футболке и шортам.

"Счастливое время - отличные воспоминания", - написала ведущая на английском языке.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов устроили романтику на берегу моря в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети в комментариях восхищаются фигурой Осадчей и желают им с Горбуновым хорошего отдыха.

Ой як красиво,класно відпочиваєте!

Ви неймовірні! Смачного відпочинку )

Катюша похожа на птицу в голубом чистом небе! Хорошего отдыха!!

Два метра красоты

неймовірна пара

Красунчики!!! Нехай щастить!

Така крута фотка і така класна гармонійна пара

Красота! Почаще бы таких воспоминаний!

Фото получилось очень душевное! Счастья и радости Вашей семье!

Напомним, Юрий Горбунов растрогал сеть до слез сюрпризом для жены Кати Осадчей в день рождения - шоумен спел ей песню.

Также сообщалось, что Каменских с Потапом показали, как повеселились на дне рождения Осадчей.