Я свободна: Юлия Санина озадачила фанатов новой татуировкой и заговорила о расставании

Украинская певица Юлия Санина не скрывает своего семейного счастья, муж и сын, по ее признанию, всегда были ее вдохновением и поддержкой. Фанаты певицы обожают ее семью и называют их самой красивой парой украинского шоу-бизнеса.

Недавно Юлия со своими мужчинами побывала в Египте - после проекта "Танцы со звездами" она захотела расслабиться и набраться новых сил. Звезда все время радовала поклонников фото с солнечной страны: семья побывала на яхте в открытом море, посетила знаменитый аквариум и просто купалась и валялась на пляже.

А теперь - новый апгрейд от певицы: Юлия удивила поклонников новой татуировкой. Слова "Я вільна" заставили их задуматься, что происходит в жизни у их любимой певицы.

Настоящая эта тату или временная, а также что она означает? Фанаты засыпали Санину вопросами в секции комментариев, но догадки остались догадками. А вот свой следующий пост Юлия подписала строчкой из песни. Певица заговорила о расставании.

Юлия Санина (фото: instagram.com/the_hardkiss/)

"Какими б вы ни были сильными, не расставайтесь с любимыми...", - написала Санина под фотоснимком в поле - кадре из клипа. Поклонники выдохнули с облегчением, значит, их любимой паре не грозит расставание.

Напомним, недавно Юлия призналась, что устает изображать из себя сильную женщину.