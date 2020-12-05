ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Не в своей тарелке: Дорофеева в топе и дерзком мини заявила о своем большом вызове

Новина українською → Суббота 05 декабря 2020 15:34
Не в своей тарелке: Дорофеева в топе и дерзком мини заявила о своем большом вызове Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица сделала честное признание

Надя Дорофеева преуспевает во всем, за что бы ни взялась. У певицы стартовал сольный проект, и ее дебютная песня Gorit буквально взорвала чарты, хоть ее выход и повлек за собой ряд скандалов. Кроме того, Надя является одним из тренеров "Лиги смеха". Так, артистка показала в Instagram свой образ для финала юмористического шоу.

Певица похвасталась трендовым луком от итальянского бренда GCDS: она надела укороченный молочный топ из мохера с логотипом марки из страз за 427 евро (около 14 600 грн) и черную пушистую мини-юбку с разрезом, стоимостью 340 евро (около 11 650 грн).

Прическа – два задорных хвостика по бокам, пару прядей артистка выпустила на лицо, и макияж с блестящими оригинальными стрелками.

Не в своей тарелке: Дорофеева в топе и дерзком мини заявила о своем большом вызове

Не в своей тарелке: Дорофеева в топе и дерзком мини заявила о своем большом вызове

Не в своей тарелке: Дорофеева в топе и дерзком мини заявила о своем большом вызове

Надя Дорофеева показала эффектный черно-белый лук (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица призналась, что участие в "Лиге смеха" для нее было нелегким. "Быть не в своей тарелке, не в своем комфортном состоянии - большой вызов. Я благодарна всем моим командам за веру и дружбу. Какой кайф уметь смеяться над собой, теперь я это точно знаю", - заверила она.

Поклонники оценили по достоинству образ звезды, о чем сообщили в комментариях.

  • Этот образ и эта прическа - это вау
  • Ты прекрасна
  • Шикарная
  • Вай какая красавица
  • Милашка
  • Невероятная
  • Глаза светятся, такая счастливая

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в пикантном наряде показала идеальную фигуру.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Надя Дорофеева
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка: интриги шоу
Холостячка: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
В Украине выздоровевших от COVID-19 снова больше, чем заболевших
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей В Украине выздоровевших от COVID-19 снова больше, чем заболевших