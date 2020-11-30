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Своровала песню? Надю Дорофееву на "Танцах со звездами" обвинили в плагиате

Новина українською → Понедельник 30 ноября 2020 10:49
Своровала песню? Надю Дорофееву на "Танцах со звездами" обвинили в плагиате Надя Дорофеева (фото: facebook.com.BlackSeaGames)
Автор: Людмила Жукова

Певица Надя Дорофеева после выступления спровоцировала волну критики

На суперфинале "Танцев со звездами" выступила бывшая участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева. Сейчас певица начала сольную карьеру и выступает под именем DOROFEEVA. Артистка впервые вышла на сцену с сольной песней. Композиция называется Gorit.

Выступление украинской звезды вызвало у зрителей неоднозначные эмоции. Одни считают, что песня очень удачная, другие же уверены, это плагиат. Пишут, что, мол это кавер на Little Boots - Mathematics.

Надя Дорофеева выступила на Танцах со звездами

Украинцы пишут свои комментарии под видео на YouTube и отмечают, что продюсер Потап уже неоднократно біл замечен на плагиате. Также поклонники пишут, что Надя уже немного не подходит по возрасту к такому образу.

  • Скільки ще таких "ла, ла ла" нам готує Потап? Як добре він вивчив потреби свого контингенту!
  • Коли почула, що Надія хоче сольно виступати, очікувалося більшого.. Та на кожен товар свій покупець.
  • Хороший кавер на Little Boots - Mathematics.
  • Мне нравилась раньше Дорофеева. Но это разочарование. Какой то дешёвый образ малолетки стриптизерши с глупым текстом ни о чём.
  • Странный образ малолетки для 30ти летней девушки....
  • Старовата для такого образа.У неё по возрасту уже дети могли бы выступать в таких нарядах. Видно, что давно не двадцать, а тем более не шестнадцать.
  • В такому одязі та з такою "глибинною" піснею !!! Марув відпочиває. Негайно на стриптиз шоу в кабаре!
  • Песенка так себе средненько, напоминает мотив песни Гросу "Вова". Но возможно Наде нужно дать время раскачатся и она нас ещё приятно удивит.

А вот песня, в плагиате которой пользователи обвинили Дорофееву.

Напомним, что ранее клип Нади Дорофеевой Gorit спровоцировал скандал в сети. В одной из сцен певица танцует и поет на пешеходном мосту Аллеи Героев Небесной Сотни.

Как мы писали ранее, Надя Дорофеева показала, как выглядит в обычной жизни.

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