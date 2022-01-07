Святослав Вакарчук очаровал редким фото с мамой и младшим братом

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук редко делится личным, так что поклонники пришли в восторг от редкого семейного фото - артист поделился снимком с мамой Светланой и младшим братом Олегом.

Уютный домашний кадр он опубликовал на своей странице в Instagram.

Тренер шоу "Голос країни 12" приехал к родным во Львов на Сочельник и Рождество. Святослав показал фото с самыми близкими, при этом его брат стоит чуть позади и приобнимает маму и знаменитого брата.

На фоне можно увидеть картины на стене, которые нарисовала мама Вакарчука.

В подписи к снимку музыкант поздравил поклонников с праздником.

Святослав Вакарчук поделился редким кадром с мамой и братом (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове", – написал Святослав.

Фолловеры засыпали певца ответными поздравлениями и теплыми отзывами.