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Святослав Вакарчук очаровал редким фото с мамой и младшим братом

Новина українською →
Львов, Пятница 07 января 2022 14:32
Святослав Вакарчук очаровал редким фото с мамой и младшим братом Святослав Вакарчук (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Марина Настевич

Фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук редко делится личным, так что поклонники пришли в восторг от редкого семейного фото - артист поделился снимком с мамой Светланой и младшим братом Олегом.

Уютный домашний кадр он опубликовал на своей странице в Instagram.

Тренер шоу "Голос країни 12" приехал к родным во Львов на Сочельник и Рождество. Святослав показал фото с самыми близкими, при этом его брат стоит чуть позади и приобнимает маму и знаменитого брата.

На фоне можно увидеть картины на стене, которые нарисовала мама Вакарчука.

В подписи к снимку музыкант поздравил поклонников с праздником.

Святослав Вакарчук очаровал редким фото с мамой и младшим братом

Святослав Вакарчук поделился редким кадром с мамой и братом (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

"Христос родился! Светлого Рождества всем! С мамой и братом Олегом дома во Львове", – написал Святослав.

Фолловеры засыпали певца ответными поздравлениями и теплыми отзывами.

  • Мама не змінилася, а ось Ольчик з сивою бородою це виклик. Вітання! Славімо його!
  • Щасливого Різдва!
  • Христос рождається! Неймовірні картини
  • Какая красивая у вас мамочка! И вы все на фото такие счастливые! Пусть такое душевное состояние будет у вас всегда! С Рождеством!
  • С Рождеством Христовым, очень похожи с братом
  • Христос народився! Олесь виглядає старше
  • А де ще один маленький Вакарчук?
  • Які ви гарні
  • Дуже гарна мама!

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые прокомментировал рождение сына. У 46-летнего музыканта родился сын, которого назвали Иваном.

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