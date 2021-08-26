ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Сын Осадчей спел дуэтом с Каменских на дне рождения Горбунова: яркое видео

Новина українською →
Четверг 26 августа 2021 11:06
Сын Осадчей спел дуэтом с Каменских на дне рождения Горбунова: яркое видео Потап, Катя Осадчая, Настя Каменских и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Марина Настевич

Телеведущий Юрий Горбунов весело отпраздновал свое 51-летие - день рождения у него был 24 августа, а вечеринку они с Катей Осадчей организовали на следующий день. Звездная пара позвала близких друзей, а одним из самых ярких и неожиданных моментов вечера стало совместное выступление старшего сына Осадчей от первого брака Ильи и Насти Каменских.

Красочные фото и видео появились на Instagram-страничках Юры и Кати.

В честь праздника загородный дом звездной пары красиво украсили и накрыли пышный стол. Среди гостей были и соседи и друзья - Настя Каменских с Потапом, а также мама певицы Лидия Петровна.

Была на празднике и милая фотозона с надписью "Незалежні святкують с Юрою", где счастливый именинник сделал фото с любимой женой.

Юрий был в белых брюках и болотно-зеленой вышиванке, а Катя, которая меньше недели назад родила третьего сына, выбрала роскошное светло-желтое платье-вышиванку.

Сын Осадчей спел дуэтом с Каменских на дне рождения Горбунова: яркое видеоСын Осадчей спел дуэтом с Каменских на дне рождения Горбунова: яркое видео

Юрий Горбунов весело отметил день рождения с любимой семьей и друзьями (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Ну нарешті святкуємо! Можна розслабитись!" - написал шоумен под снимком, на котором они с супругой мило держатся за руки.

Сын Осадчей спел дуэтом с Каменских на дне рождения Горбунова: яркое видеоСын Осадчей спел дуэтом с Каменских на дне рождения Горбунова: яркое видео

Катя Осадчая показала яркие кадры с 51-летия мужа (фото: instagram.com/kosadcha)

Одним из главных сюрпризов вечера стало выступление для гостей старшего сына Осадчей от первого брака - 18-летнего Ильи. Парень не очень любит публичность и почти никогда не появляется в аккаунте звездной мамы, однако на этот раз решил сделать исключение.

Сначала он исполнил песню один под гитару, а после и вовсе устроил яркий дуэт с Настей Каменских, спев хит Валентина Стрыкало. Его мама с отчимом и гости праздника остались в полном восторге!

"Илья разорвал праздник", – с гордостью подписала видео Катя.

Средний сын ведущей, 4-летний Иван - уже от Юрия Горбунова - решил не отставать и устроил выступление со своим крестным отцом Потапом.

Сын Осадчей спел дуэтом с Каменских на дне рождения Горбунова: яркое видеоСредний сын Осадчей Иван спел со своим крестным Потапом (фото: instagram.com/kosadcha)

Ранее мы писали, что Катя Осадчая вышла на работу через 5 дней после третьих родов.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадчая Настя Каменских Юрий Горбунов
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Минобразования рассказали, будут ли линейки 1 сентября
В Минобразования рассказали, будут ли линейки 1 сентября