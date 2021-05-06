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Сыну принца Гарри и Меган Маркл - 2 года: самые интересные факты из жизни Арчи

Новина українською → США, Четверг 06 мая 2021 11:56
Сыну принца Гарри и Меган Маркл - 2 года: самые интересные факты из жизни Арчи Меган Маркл и принц Гарри с Арчи (фото: Getty Images)
Автор: Lite

В семье принца Гарри и Меган Маркл сегодня праздник: 6 мая на свет появился первенец пары Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Ребенок за свои 2 года уже успел прославиться на весь мир и стать настоящей звездой.

Вспоминаем топ-10 самых интересных фактов из жизни наследника британской королевской семьи.

1. Арчи родился в Портлендской больнице в Вестминстере, как и принцесса Беатриса и принцесса Евгения. Остальные наследники королевской семьи рождались в больнице Сент-Мэри в Лондоне.

2. Имя Арчи стало одним из самых популярных в 2019-м году, когда малыш появился на свет. К слову, вторая его часть - "Гаррисон" - это игра слов, которая означает буквально "сын Гарри".

Сыну принца Гарри и Меган Маркл - 2 года: самые интересные факты из жизни АрчиСчастливые родители (фото: instagram.com/sussexroyal)

3. Арчи занимает седьмое место в очереди на престол. Он стал восьмым правнуком королевы Елизаветы II и принца Филиппа и четвертым внуком принца Чарльза и принцессы Дианы.

4. Арчи стал первым ребенком в знаменитой династии, который не удосужился титулов. Но так решили сами родители, которые захотели дать ему жить "нормальную жизнь".

5. Младенца Арчи крестили в том же платье, что и его кузенов: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. Наряд для таинства - точная копия того, что был на королеве Виктории и первой дочери принца Альберта Виктории в 1841-м году.

6. Арчи уже стал одной из самых популярных и влиятельных персон в мире. К примеру, когда мальчика нарядили в шапку с помпоном, эту вещь буквально смели с прилавков.

Сыну принца Гарри и Меган Маркл - 2 года: самые интересные факты из жизни АрчиРебенок уже стал популярной персоной (фото: instagram.com/sussexroyal)

7. Арчи впервые вышел в свет в 4 месяца: в рамках южноафриканского тура Гарри, Меган и Арчи встретились с архиепископом Десмондом Туту и его дочерью Тандекою Туту-Гксаше. К слову, малыш просто покорил их сердца. В 5 месяцев ребенок впервые побывал в детском саду (правда, как гость). А в 10 месяцев начал учиться ходить.

8. У малыша двойное гражданство, поскольку Меган Маркл американка, а Гарри - британец.

Сыну принца Гарри и Меган Маркл - 2 года: самые интересные факты из жизни АрчиСыну принца Гарри и Меган Маркл - 2 года: самые интересные факты из жизни АрчиСыну принца Гарри и Меган Маркл - 2 года: самые интересные факты из жизни АрчиАрчи уже стал любимчиком миллионов (фото: instagram.com/sussexroyal)

9. Все свои дни рождения Арчи отмечает в США, куда его родители переехали в июне 2020-го года. Второй день рождения он отпразднует в Монтесито. На пышное торжество и многочисленных гостей рассчитывать ребенку не приходится из-за коронавируса, а также натянутых отношений его родителей с остальными членами семьи.

10. Арчи пошел в отца и стал таким же рыжеволосым, чем невероятно гордится королевская семья.

Ранее мы писали о главных подробностях появления на свет малыша.

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