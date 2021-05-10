Сюрприз удался: счастливая Лилия Ребрик засыпала сеть яркими фото из Турции

На днях позитивная телеведущая Лилия Ребрик отметила юбилей - 8 мая ей исполнилось 40 лет. Этот день она провела в окружении семьи на берегу моря в Турции - муж артистки Андрей Дикий устроил ей такой сюрприз на день рождения.

В своем Instagram Лилия ответила на частые вопросы поклонников о поездке, а также просто-таки засыпала его красочными фото с морского побережья.

Так, "дикая семейка" устроила милую фотосессию на территории отеля. Ребрик позировала в длинном желтом сарафане с пикантным разрезом спереди. Волосы она оставила распущенными, а также сделала легкий макияж.

Муж и дочери нежно обнимали и целовали ее, а сама Лилия выглядит очень счастливой.

Теледива рассказала о том, как же она оказалась в Турции.

"Как я оказалась в Турции? Да я сама не знаю, как, почти как в сказке: открыла глаза, а я уж тут, если серьезно, то это сюрприз от моих Диких. Андрей скоординировал все с моими рабочими графиками, съемками, эфирами, но предупредил меня обо всем всего за день, поэтому и сборы проходили с космической скоростью! Спонтанность - наше все", - поделилась звезда.

Что касается отдыха в пандемию, то семья недавно переболела коронавирусом и еще имеет антитела, а ослабленные организмы нуждаются в море.

"Почему мы рискнули лететь в пандемию? Андрей колебался недолго, решили: пока имеем антитела после перенесенного ковида, то грех ими не воспользоваться. Опять же - после болезни организм нуждался в море! Ну и гостиница! Это просто рай! Во-первых, ни одна пандемия здесь не страшна, во - вторых, атмосфера - сказка! Отель просто утопает в зелени, а, между прочим, зеленый цвет - это сильный антидепрессант, а после зимы кто не нуждается в зеленых антидепрессантах!? Ну и мооооооре!!! Какое оно ласковое, как музыкально шумит, как радует и успокаивает! Я обожаю сочетание моря, зелени и небесной лазури! Идеальное место, чтобы расставить в голове все по полочкам, лишь бы отключиться и насладиться жизнью! А еще наесться, но об этом - ни слова, А вообще: если еще колеблетесь или уезжать, не сомневайтесь: живем, как говорится, один раз! Не лишайте себя счастливых мгновений! Но обязательно будьте осторожными и берегите себя!" - рассказала Ребрик.

Лилия Ребрик с мужем и дочерьми отдыхает в Турции (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

На этом все не закончилось и ведущая поделилась также жаркими фото в купальнике. Она позировала в черном бикини, лежа на песочке у кромки прибоя и счастливо улыбаясь на камеру.

"Кааайф. Море - моя любовь, мое место силы... Иногда это просто необходимо, окунуться с головой в воду", - прокомментировала Лилия.

Лилия Ребрик показала фигуру в купальнике (фото: instagram.com/liliia.rebrik)