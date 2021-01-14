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Я такая, какая есть: Ольга Сумская поразила сеть красотой и ответила хейтерам

Новина українською → Четверг 14 января 2021 15:57
Я такая, какая есть: Ольга Сумская поразила сеть красотой и ответила хейтерам Ольга Сумская (instagram.com/olgasumska/)
Автор: Lite

Украинская актриса Ольга Сумская - ранимая и чуткая душа. Недавно она расплакалась просто перед камерой, вспоминая детство своей старшей дочери Антонины Паперной.

Актриса призналась, что потеряла много времени, которое уже не вернуть. Оказывается, малышка недополучила любви от звездной мамы.

А теперь Ольга поздравила всех с праздниками и ответила, между делом, своим хейтерам. Актрису задели нелицеприятные комментарии хейтеров в ее адрес.

Я такая, какая есть: Ольга Сумская поразила сеть красотой и ответила хейтерам"Я така, яка є...Дякую всім за теплі коментарі і навіть за жахливі, злі, люті, жовчні ...Мене це гартує! Адже ми не можемо всім подобатись,чи не так? З Маланкою вас, друзі, та з Василем!", - написала актриса и запостила яркие фото в украинском платке поверх стильного пуховика.

Я такая, какая есть: Ольга Сумская поразила сеть красотой и ответила хейтерамОльга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska/)

Неизвестно, какие комментарии так зацепили актрису, но фанаты тут же поддержали свою любимицу и сказали ей много приятных слов:

  • Справжня і улюблена
  • Из украинского шоубиза, актеров, ведущих не знаю более красивоговорящую на украинском, чем вы, Оля, толерантную, нежную, позитивную...
  • Яка красуня! Справжня украіночка
  • Украïнська краса! Дуже гарна жiнка! Я Вами пишаюся!

Напомним, Ольга Сумская умилила сеть фото в вышиванках с мужем и младшей дочерью.

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