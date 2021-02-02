ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Такая же красивая? Наталья Водянова показала фото крупным планом без макияжа и фильтров

Новина українською → Париж, Вторник 02 февраля 2021 21:23
Такая же красивая? Наталья Водянова показала фото крупным планом без макияжа и фильтров Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталья Водянова показала фото без макияжа и фильтров, которое вновь вызвало бурные споры в сети. На снимке модель предстала в домашней атмосфере, со слегка уставшим видом она сделала селфи и добавила подпись: "Понедельник, день тяжелый". Тем не менее, выглядела мама пятерых детей свежей и молодой. Она сделала легкий натуральный макияж, ресницы не прокрашивая. На губы Наталья нанесла немного розового блеска, а брови зачесала наверх.

Такая же красивая? Наталья Водянова показала фото крупным планом без макияжа и фильтровТакая же красивая? Наталья Водянова показала фото крупным планом без макияжа и фильтровНаталья Водянова любит минимальный макияж (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова надела коричневый свитер с горлом, который дополнила изысканными украшениями: золотое колье и серьги с камнями в тон джемперу. Волосы она собрала в небрежный пучок, который сделал ее образ стильным и дерзким.

Фанаты тут же начали писать комментарии, отмечая молодой вид 38-летней модели. "Наталья, вы прекрасны и в понедельник, и во вторник, и в другие дни недели, вы прекрасны в любые годы, вы для меня и, думаю, для миллионов пример женственности, красоты, благородства. Счастья вам и вашей семье", "Натуральная красота", "Секси, потому что все натуральное, продолжайте в том же духе", "Истинная красота", - пишут преданные фанаты.

Нашлись, как всегда, и те, кто отыскал недостатки во внешности Натальи. Хейтерам модель никогда не отвечает, предпочитая демонстрировать свой нейтралитет в интернете.

Ранее модель показала роскошный сказочный образ, в котором отправилась на прогулку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Наталья Водянова модель мода красота
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Пришел с топором и напал на охранника: появились подробности поджога "Эпицентра"
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Пришел с топором и напал на охранника: появились подробности поджога "Эпицентра"