Такая же красивая? Наталья Водянова показала фото крупным планом без макияжа и фильтров

Наталья Водянова показала фото без макияжа и фильтров, которое вновь вызвало бурные споры в сети. На снимке модель предстала в домашней атмосфере, со слегка уставшим видом она сделала селфи и добавила подпись: "Понедельник, день тяжелый". Тем не менее, выглядела мама пятерых детей свежей и молодой. Она сделала легкий натуральный макияж, ресницы не прокрашивая. На губы Наталья нанесла немного розового блеска, а брови зачесала наверх.

Наталья Водянова любит минимальный макияж (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова надела коричневый свитер с горлом, который дополнила изысканными украшениями: золотое колье и серьги с камнями в тон джемперу. Волосы она собрала в небрежный пучок, который сделал ее образ стильным и дерзким.

Фанаты тут же начали писать комментарии, отмечая молодой вид 38-летней модели. "Наталья, вы прекрасны и в понедельник, и во вторник, и в другие дни недели, вы прекрасны в любые годы, вы для меня и, думаю, для миллионов пример женственности, красоты, благородства. Счастья вам и вашей семье", "Натуральная красота", "Секси, потому что все натуральное, продолжайте в том же духе", "Истинная красота", - пишут преданные фанаты.

Нашлись, как всегда, и те, кто отыскал недостатки во внешности Натальи. Хейтерам модель никогда не отвечает, предпочитая демонстрировать свой нейтралитет в интернете.

Ранее модель показала роскошный сказочный образ, в котором отправилась на прогулку.